https://ria.ru/20250423/vsu-2012952740.html

В Курской области расследуют убийство боевиками ВСУ девушки и ребенка

В Курской области расследуют убийство боевиками ВСУ девушки и ребенка - РИА Новости, 23.04.2025

В Курской области расследуют убийство боевиками ВСУ девушки и ребенка

СК России расследует убийство украинскими боевиками 30 декабря в Суджанском районе Курской области 21-летней девушки и пятилетнего ребенка, сообщила официальный РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:02:00+03:00

2025-04-23T14:02:00+03:00

2025-04-23T14:02:00+03:00

происшествия

суджанский район

россия

курская область

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК России расследует убийство украинскими боевиками 30 декабря в Суджанском районе Курской области 21-летней девушки и пятилетнего ребенка, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Выявлены дополнительные факты преступлений украинских боевиков в отношении мирных жителей и российских военнослужащих в Курской области. Согласно показаниям одной из жительниц Суджанского района, 30 декабря 2024 года украинские боевики убили 21-летнюю девушку и пятилетнего ребенка", - сказала Петренко. Кроме того, жительница Суджанского района рассказала следствию, что 18 октября 2024 года украинские националисты несколько раз выстрелили в нее, причинив телесные повреждения. Из-за этого женщина вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Кроме того, она сообщила, что украинские военнослужащие подожгли дом, в котором находился её отец, в результате чего наступила его смерть. "Жительница села Казачья Локня сообщила, что в августе 2024 года украинскими военными был подвергнут жестоким пыткам и убит российский военнослужащий. Работа следствия по установлению обстоятельств преступлений украинских вооруженных формирований будет продолжена до привлечения к уголовной ответственности всех причастных", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20250414/vsu-2011179517.html

https://ria.ru/20250411/vsu-2010716839.html

суджанский район

россия

курская область

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происшествия, суджанский район, россия, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)