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ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 23.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:20:00+03:00
2025-04-23T12:20:00+03:00
2025-04-23T12:28:00+03:00
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волчанск
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области. На харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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россия, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки "Север"
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Севера"