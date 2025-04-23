Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 23.04.2025 (обновлено: 12:28 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vsu-2012925092.html
ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 23.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:20:00+03:00
2025-04-23T12:28:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сумская область
волчанск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области. На харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250423/merkuris-2012909290.html
россия
сумская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки "Север"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Севера"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области. На харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ
Вчера, 11:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВолчанскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала