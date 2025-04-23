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ВСУ за сутки потеряли в зоне "Южной" группировки войск до 335 человек - РИА Новости, 23.04.2025
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12:19 23.04.2025 (обновлено: 12:30 23.04.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250423/vsu-2012924815.html
ВСУ за сутки потеряли в зоне "Южной" группировки войск до 335 человек
ВСУ за сутки потеряли в зоне "Южной" группировки войск до 335 человек - РИА Новости, 23.04.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне "Южной" группировки войск до 335 человек
ВСУ потеряли за сутки в зоне действий российской группировки войск "Юг" до 335 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:19:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
в мире
часов яр
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий российской группировки войск "Юг" до 335 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250423/tarasovka-2012924059.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, часов яр, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Часов Яр, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли в зоне "Южной" группировки войск до 335 человек

МО России: ВСУ за сутки потеряли в зоне "Южной" группировки войск до 335 человек

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий российской группировки войск "Юг" до 335 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреЧасов ЯрСеверскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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