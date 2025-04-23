https://ria.ru/20250423/vsu-2012924815.html

ВСУ за сутки потеряли в зоне "Южной" группировки войск до 335 человек

ВСУ за сутки потеряли в зоне "Южной" группировки войск до 335 человек - РИА Новости, 23.04.2025

ВСУ за сутки потеряли в зоне "Южной" группировки войск до 335 человек

ВСУ потеряли за сутки в зоне действий российской группировки войск "Юг" до 335 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:19:00+03:00

2025-04-23T12:19:00+03:00

2025-04-23T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий российской группировки войск "Юг" до 335 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250423/tarasovka-2012924059.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, часов яр, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)