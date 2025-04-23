https://ria.ru/20250423/vsu-2012924727.html

ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 23.04.2025

ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник потерял за сутки до... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:18:00+03:00

2025-04-23T12:18:00+03:00

2025-04-23T12:23:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник потерял за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Моначиновка, Петропавловка, Паламаревка, Песчаное Харьковской области, Райгородка Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."Противник потерял до 250 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Нота". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250423/vsu-2012916615.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины