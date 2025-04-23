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ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 23.04.2025 (обновлено: 12:23 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vsu-2012924727.html
ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 23.04.2025
ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки "Запад"
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник потерял за сутки до... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:18:00+03:00
2025-04-23T12:23:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник потерял за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Моначиновка, Петропавловка, Паламаревка, Песчаное Харьковской области, Райгородка Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."Противник потерял до 250 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Нота". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250423/vsu-2012916615.html
россия
харьковская область
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россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Запада"

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник потерял за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Моначиновка, Петропавловка, Паламаревка, Песчаное Харьковской области, Райгородка Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
"Противник потерял до 250 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Нота". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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