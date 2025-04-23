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Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 23.04.2025 (обновлено: 17:26 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vsu-2012916615.html
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования - РИА Новости, 23.04.2025
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Олешня в Курской области, рассказал РИА Новости источник... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:55:00+03:00
2025-04-23T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Олешня в Курской области, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север", ссылаясь на данные радиоперехвата."В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой", — сказал собеседник агентства.По его словам, радиоперехваты свидетельствуют, что украинские военнослужащие не понимали, почему они должны погибать."Они боятся воевать, не понимают, за что им погибать в Курской области. И из-за этого они не идут в бой. Командиры не смогли их заставить. Они отказались выполнять боевой приказ, покинули позиции", — указал он.Минобороны сообщило об освобождении Олешни 19 апреля. Как доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, в районе этого села, а также в районе Горналя продолжается зачистка территории. Противник сосредоточил там основные усилия, отметил Герасимов.В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — город Суджу. По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования

Бригада ВСУ в районе Олешни отказалась выполнять приказ и оставила позиции

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Олешня в Курской области, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север", ссылаясь на данные радиоперехвата.
«
"В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По его словам, радиоперехваты свидетельствуют, что украинские военнослужащие не понимали, почему они должны погибать.
"Они боятся воевать, не понимают, за что им погибать в Курской области. И из-за этого они не идут в бой. Командиры не смогли их заставить. Они отказались выполнять боевой приказ, покинули позиции", — указал он.
Минобороны сообщило об освобождении Олешни 19 апреля. Как доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, в районе этого села, а также в районе Горналя продолжается зачистка территории. Противник сосредоточил там основные усилия, отметил Герасимов.
В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — город Суджу.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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