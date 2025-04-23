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Украинские БПЛА уничтожили два дома в Курской области
Украинские БПЛА уничтожили два дома в Курской области - РИА Новости, 23.04.2025
Украинские БПЛА уничтожили два дома в Курской области
Три украинских беспилотника атаковали курский Большесолдатский район, в трёх частных домах повреждено остекление и фасады, два дома и сельский совет уничтожены, РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:20:00+03:00
2025-04-23T11:20:00+03:00
2025-04-23T11:20:00+03:00
происшествия
жилье
большесолдатский район
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Три украинских беспилотника атаковали курский Большесолдатский район, в трёх частных домах повреждено остекление и фасады, два дома и сельский совет уничтожены, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Вчера вечером три беспилотника атаковали село Большое Солдатское Большесолдатского района. В результате удара в трёх частных домах повреждено остекление и фасады, два дома уничтожены. Удар пришёлся и по зданию большесолдатского сельского совета — оно полностью выгорело", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. "Уважаемые жители, враг не оставляет своих попыток навредить нашим сёлам и городам. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и берегите себя", - добавил он.
https://ria.ru/20250411/drony-2010671414.html
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происшествия, жилье, большесолдатский район, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Жилье, Большесолдатский район, Курская область, Александр Хинштейн
Украинские БПЛА уничтожили два дома в Курской области
Хинштейн: 3 БПЛА ВСУ атаковали курский Большесолдатский район, 2 дома уничтожены