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Украинские БПЛА уничтожили два дома в Курской области

Украинские БПЛА уничтожили два дома в Курской области - РИА Новости, 23.04.2025

Украинские БПЛА уничтожили два дома в Курской области

Три украинских беспилотника атаковали курский Большесолдатский район, в трёх частных домах повреждено остекление и фасады, два дома и сельский совет уничтожены, РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:20:00+03:00

2025-04-23T11:20:00+03:00

2025-04-23T11:20:00+03:00

происшествия

жилье

большесолдатский район

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Три украинских беспилотника атаковали курский Большесолдатский район, в трёх частных домах повреждено остекление и фасады, два дома и сельский совет уничтожены, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Вчера вечером три беспилотника атаковали село Большое Солдатское Большесолдатского района. В результате удара в трёх частных домах повреждено остекление и фасады, два дома уничтожены. Удар пришёлся и по зданию большесолдатского сельского совета — оно полностью выгорело", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. "Уважаемые жители, враг не оставляет своих попыток навредить нашим сёлам и городам. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и берегите себя", - добавил он.

https://ria.ru/20250411/drony-2010671414.html

большесолдатский район

курская область

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происшествия, жилье, большесолдатский район, курская область, александр хинштейн