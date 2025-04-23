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СМИ раскрыли судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025
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11:17 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/vsu-2012907378.html
СМИ раскрыли судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ
СМИ раскрыли судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ раскрыли судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ
Переданные ВСУ шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 уязвимы для российских ракет и авиации, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:17:00+03:00
2025-04-23T11:17:00+03:00
в мире
украина
львовская область
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
россия
швеция
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Переданные ВСУ шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 уязвимы для российских ракет и авиации, пишет Military Watch Magazine."Такой очень ценный, большой и неманевренный самолет, как Saab 340, остается крайне уязвимым, поскольку российские воздушные силы показали, что даже истребители меньших размеров, находящиеся глубоко в воздушном пространстве, контролируемом Украиной, успешно могут стать мишенью", — говорится в материале.Журналисты отметили, что особую опасность для шведского самолета представляют российские ракеты из ЗРК С-400 и такие класса "воздух-воздух", как Р-37.Издание "Зеркало недели" в понедельник сообщило, что самолет раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&amp;C шведского производства, который также имеет название ASC890, был замечен над Львовской областью на западе Украины.
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012898369.html
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украина
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в мире, украина, львовская область, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», россия, швеция
В мире, Украина, Львовская область, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», Россия, Швеция
СМИ раскрыли судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ

MWM: переданные ВСУ шведские самолеты Saab 340 уязвимы для российских ракет

CC BY-SA 3.0 / Gnolam / Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW
Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Gnolam /
Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Переданные ВСУ шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 уязвимы для российских ракет и авиации, пишет Military Watch Magazine.
«
"Такой очень ценный, большой и неманевренный самолет, как Saab 340, остается крайне уязвимым, поскольку российские воздушные силы показали, что даже истребители меньших размеров, находящиеся глубоко в воздушном пространстве, контролируемом Украиной, успешно могут стать мишенью", — говорится в материале.
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Издание "Зеркало недели" в понедельник сообщило, что самолет раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C шведского производства, который также имеет название ASC890, был замечен над Львовской областью на западе Украины.
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В миреУкраинаЛьвовская областьВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»РоссияШвеция
 
 
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