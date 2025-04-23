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Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:54 23.04.2025 (обновлено: 13:19 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vsu-2012904078.html
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования - РИА Новости, 23.04.2025
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:54:00+03:00
2025-04-23T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север", ссылаясь на радиоперехват."В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой", — сообщил источник.По данным собеседника агентства, основанным на радиоперехватах, украинские военнослужащие не понимали, почему они должны погибать в Курской области."Они боятся воевать, не понимают, за что им погибать в Курской области. И из-за этого они не идут в бой. Командиры не смогли их заставить. Они отказались выполнять боевой приказ, покинули позиции", — отметил он.Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Олешня в Курской области 19 апреля.
https://ria.ru/20250422/polk-2012748067.html
https://ria.ru/20250422/guevo-2012673790.html
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вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования

Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы и покинула позиции

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север", ссылаясь на радиоперехват.
«
"В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой", — сообщил источник.
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По данным собеседника агентства, основанным на радиоперехватах, украинские военнослужащие не понимали, почему они должны погибать в Курской области.
"Они боятся воевать, не понимают, за что им погибать в Курской области. И из-за этого они не идут в бой. Командиры не смогли их заставить. Они отказались выполнять боевой приказ, покинули позиции", — отметил он.
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Олешня в Курской области 19 апреля.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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