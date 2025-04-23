https://ria.ru/20250423/vsu-2012904078.html

Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования

Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования - РИА Новости, 23.04.2025

Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:54:00+03:00

2025-04-23T10:54:00+03:00

2025-04-23T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север", ссылаясь на радиоперехват."В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой", — сообщил источник.По данным собеседника агентства, основанным на радиоперехватах, украинские военнослужащие не понимали, почему они должны погибать в Курской области."Они боятся воевать, не понимают, за что им погибать в Курской области. И из-за этого они не идут в бой. Командиры не смогли их заставить. Они отказались выполнять боевой приказ, покинули позиции", — отметил он.Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Олешня в Курской области 19 апреля.

https://ria.ru/20250422/polk-2012748067.html

https://ria.ru/20250422/guevo-2012673790.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)