Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы и покинула позиции
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север", ссылаясь на радиоперехват.
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"В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой", — сообщил источник.
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По данным собеседника агентства, основанным на радиоперехватах, украинские военнослужащие не понимали, почему они должны погибать в Курской области.
"Они боятся воевать, не понимают, за что им погибать в Курской области. И из-за этого они не идут в бой. Командиры не смогли их заставить. Они отказались выполнять боевой приказ, покинули позиции", — отметил он.
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Олешня в Курской области 19 апреля.
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