https://ria.ru/20250423/vsu-2012875203.html
ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, рассказала беженка
ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, рассказала беженка - РИА Новости, 23.04.2025
ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, рассказала беженка
Солдаты ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР, когда город находился в украинской оккупации, - в случае отказала... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:18:00+03:00
2025-04-23T07:18:00+03:00
2025-04-23T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Солдаты ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР, когда город находился в украинской оккупации, - в случае отказала угрожали гражданам тюремным сроком и лишением родительских прав, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта. "Заставляли родителей, у которых дети, чтобы эвакуировались. Заставляли насильно. Тем, кто сопротивлялся, угрожали, что заберут детей и увезут, а родители или посадят, или лишат родительских прав", - сказала собеседница агентства. По ее словам, когда она заступилась за девочку и негативно высказалась о действиях ВСУ, к ней пришли сотрудники СБУ с проверкой. На видео, подготовленном РИА Новости, женщина отказалась показывать лицо, чтобы обезопасить своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012873210.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html
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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, рассказала беженка
ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска во время оккупации