https://ria.ru/20250423/vsu-2012875203.html

ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, рассказала беженка

ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, рассказала беженка - РИА Новости, 23.04.2025

ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, рассказала беженка

Солдаты ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР, когда город находился в украинской оккупации, - в случае отказала... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T07:18:00+03:00

2025-04-23T07:18:00+03:00

2025-04-23T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Солдаты ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР, когда город находился в украинской оккупации, - в случае отказала угрожали гражданам тюремным сроком и лишением родительских прав, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта. "Заставляли родителей, у которых дети, чтобы эвакуировались. Заставляли насильно. Тем, кто сопротивлялся, угрожали, что заберут детей и увезут, а родители или посадят, или лишат родительских прав", - сказала собеседница агентства. По ее словам, когда она заступилась за девочку и негативно высказалась о действиях ВСУ, к ней пришли сотрудники СБУ с проверкой. На видео, подготовленном РИА Новости, женщина отказалась показывать лицо, чтобы обезопасить своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012873210.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)