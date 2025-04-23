https://ria.ru/20250423/vstrecha-2013057690.html

В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 23.04.2025

В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ей пока нечего сообщить о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. РИА Новости, 23.04.2025

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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ей пока нечего сообщить о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "В данный момент я не отслеживаю встречу, но, как всегда, мы будем держать вас в курсе", – сказала она журналистам, кадры транслировали СМИ.

https://ria.ru/20250423/peskov-2013047060.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп