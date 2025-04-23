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Врач рассказала, как картофель может быть полезен при похудении - РИА Новости, 23.04.2025
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03:27 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/vrach-2012867759.html
Врач рассказала, как картофель может быть полезен при похудении
Врач рассказала, как картофель может быть полезен при похудении - РИА Новости, 23.04.2025
Врач рассказала, как картофель может быть полезен при похудении
Пищевые волокна, содержащиеся в картофеле и его кожуре, нормализуют пищеварение, поддерживают здоровье кишечника и контролируют аппетит, что крайне необходимо... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:27:00+03:00
2025-04-23T03:27:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пищевые волокна, содержащиеся в картофеле и его кожуре, нормализуют пищеварение, поддерживают здоровье кишечника и контролируют аппетит, что крайне необходимо тем, кто хочет снизить вес, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Картофель может быть источником пищевых волокон, особенно если его употреблять с кожурой. Пищевые волокна могут способствовать нормализации пищеварительного процесса, поддержанию здоровья кишечника и контролю аппетита, что может быть полезно для тех, кто стремится снизить вес", - сказала Сухорукова. Однако при употреблении картофеля для контроля веса рекомендуется выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий, такие как обжаривание. Вместо этого предпочтительнее выбирать вареный, запеченный или тушеный картофель, употреблять его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо. "Частота употребления картофеля зависит от индивидуальных потребностей и целей каждого человека. Картофель может быть частью разнообразного рациона питания, но его потребление следует контролировать, особенно при стремлении снизить вес или контролировать уровень сахара в крови", - отметила гастроэнтеролог. Кроме того, картофель богат витаминами C и B6, калием и магнием. Он также является источником сложных углеводов, которые постепенно усваиваются организмом и могут предоставлять энергию на продолжительное время. В состав картофеля также входят антиоксиданты, снижающие риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака.
https://ria.ru/20250421/vrach-2012433711.html
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач рассказала, как картофель может быть полезен при похудении

Врач Сухорукова: пищевые волокна картофеля нормализуют пищеварение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Картофель. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пищевые волокна, содержащиеся в картофеле и его кожуре, нормализуют пищеварение, поддерживают здоровье кишечника и контролируют аппетит, что крайне необходимо тем, кто хочет снизить вес, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Картофель может быть источником пищевых волокон, особенно если его употреблять с кожурой. Пищевые волокна могут способствовать нормализации пищеварительного процесса, поддержанию здоровья кишечника и контролю аппетита, что может быть полезно для тех, кто стремится снизить вес", - сказала Сухорукова.
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Однако при употреблении картофеля для контроля веса рекомендуется выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий, такие как обжаривание. Вместо этого предпочтительнее выбирать вареный, запеченный или тушеный картофель, употреблять его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.
"Частота употребления картофеля зависит от индивидуальных потребностей и целей каждого человека. Картофель может быть частью разнообразного рациона питания, но его потребление следует контролировать, особенно при стремлении снизить вес или контролировать уровень сахара в крови", - отметила гастроэнтеролог.
Кроме того, картофель богат витаминами C и B6, калием и магнием. Он также является источником сложных углеводов, которые постепенно усваиваются организмом и могут предоставлять энергию на продолжительное время.
В состав картофеля также входят антиоксиданты, снижающие риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака.
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