https://ria.ru/20250423/vpk-2012934522.html

Путин дал новые поручения по развитию армии

Путин дал новые поручения по развитию армии - РИА Новости, 23.04.2025

Путин дал новые поручения по развитию армии

Президент Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, где обсудил вопросы, связанные с развитием Вооруженных сил. Ключевые заявления — в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:54:00+03:00

2025-04-23T12:54:00+03:00

2025-04-23T13:57:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, где обсудил вопросы, связанные с развитием Вооруженных сил. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

https://ria.ru/20250418/shrayver-2011962143.html

https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на заседании Военно-промышленной комиссии Президент заявил, что за прошлый год войска получили более 400 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Также Путин отметил, что военным поставлено за год более 1,5 млн беспилотников, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 FPV-дронов. 2025-04-23T12:54 true PT1M24S

Путин: "Будущее стремительно приближается, скорости нарастают" "Будущее стремительно приближается, скорости нарастают". Путин считает необходимым учитывать глобальные тенденции развития военных технологий: нужно прогнозировать, какими могут быть конфликты будущего. 2025-04-23T12:54 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, безопасность