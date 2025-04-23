Путин дал новые поручения по развитию армии
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, где обсудил вопросы, связанные с развитием Вооруженных сил. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Минобороны и предприятия ОПК наладили обратную связь для совершенствования образцов вооружения и техники с учетом опыта боевых действий, эта работа должна быть продолжена.
- Обеспечение вооружениями войск в зоне СВО является безусловным приоритетом.
- Нужно эффективно адаптировать оружие к меняющимся формам боевых действий.
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- Опыт ведения СВО изучают все армии мира и производители оружия, России нужно и дальше продолжать быть на шаг впереди.
- Почти все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, в срок, по некоторым видам вооружений — с опережением графика.
- Российские войска в 2024 году получили свыше четырех тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов.
- Выпуск средств поражения увеличился более чем вдвое в 2024-м.
- Выпуск средств радиоэлектронной борьбы вырос более чем вдвое в 2024 году.
- Глобальные тенденции развития военных технологий должны быть максимально учтены в развитии ОПК.
- FPV-дронов пока не хватает в войсках, но работа идет ежедневно, планы по наращиванию производства будут выполнены.
- Более полутора миллионов беспилотников разных типов поставили в армию в 2024 году.
- FPV-дроны — серьезный фактор боевого успеха, их ждут на фронте.
- Необходимо ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники и лазерных комплексов.
- Возможности применения искусственного интеллекта в военном деле колоссальные.
- Освоение технологий искусственного интеллекта даст существенные преимущества на поле боя.
- Требуется в срок завершить создание орбитальной группировки, которая будет использоваться для всех видов разведки, это позволит завершить создание системы управления войсками в режиме реального времени.