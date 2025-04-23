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Путин дал новые поручения по развитию армии - РИА Новости, 23.04.2025
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12:54 23.04.2025 (обновлено: 13:57 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vpk-2012934522.html
Путин дал новые поручения по развитию армии
Путин дал новые поручения по развитию армии - РИА Новости, 23.04.2025
Путин дал новые поручения по развитию армии
Президент Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, где обсудил вопросы, связанные с развитием Вооруженных сил. Ключевые заявления — в... РИА Новости, 23.04.2025
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2025-04-23T13:57:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, где обсудил вопросы, связанные с развитием Вооруженных сил. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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Путин на заседании Военно-промышленной комиссии
Президент заявил, что за прошлый год войска получили более 400 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Также Путин отметил, что военным поставлено за год более 1,5 млн беспилотников, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 FPV-дронов.
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Путин: "Будущее стремительно приближается, скорости нарастают"
"Будущее стремительно приближается, скорости нарастают". Путин считает необходимым учитывать глобальные тенденции развития военных технологий: нужно прогнозировать, какими могут быть конфликты будущего.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность

Путин дал новые поручения по развитию армии

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, где обсудил вопросы, связанные с развитием Вооруженных сил. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Минобороны и предприятия ОПК наладили обратную связь для совершенствования образцов вооружения и техники с учетом опыта боевых действий, эта работа должна быть продолжена.
  • Обеспечение вооружениями войск в зоне СВО является безусловным приоритетом.
  • Нужно эффективно адаптировать оружие к меняющимся формам боевых действий.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии
18 апреля, 08:34
  • Опыт ведения СВО изучают все армии мира и производители оружия, России нужно и дальше продолжать быть на шаг впереди.
  • Почти все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, в срок, по некоторым видам вооружений — с опережением графика.
  • Российские войска в 2024 году получили свыше четырех тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов.
  • Выпуск средств поражения увеличился более чем вдвое в 2024-м.
  • Выпуск средств радиоэлектронной борьбы вырос более чем вдвое в 2024 году.
  • Глобальные тенденции развития военных технологий должны быть максимально учтены в развитии ОПК.
  • FPV-дронов пока не хватает в войсках, но работа идет ежедневно, планы по наращиванию производства будут выполнены.
  • Более полутора миллионов беспилотников разных типов поставили в армию в 2024 году.
  • FPV-дроны — серьезный фактор боевого успеха, их ждут на фронте.
  • Необходимо ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники и лазерных комплексов.
  • Возможности применения искусственного интеллекта в военном деле колоссальные.
  • Освоение технологий искусственного интеллекта даст существенные преимущества на поле боя.
  • Требуется в срок завершить создание орбитальной группировки, которая будет использоваться для всех видов разведки, это позволит завершить создание системы управления войсками в режиме реального времени.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Скандал: российская армия получила несправедливое преимущество над ВСУ
Вчера, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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