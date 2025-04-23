https://ria.ru/20250423/vpk-2012933053.html

Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии

Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии - РИА Новости, 23.04.2025

Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии

Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии предложил обсудить вопросы, связанные с развитием вооруженных сил на сегодняшний день и на РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:48:00+03:00

2025-04-23T12:48:00+03:00

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владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии предложил обсудить вопросы, связанные с развитием вооруженных сил на сегодняшний день и на перспективу."Сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с развитием вооруженных сил и работы оборонно-промышленного комплекса, на современном этапе, сегодня, и в перспективе", - сказал Путин во время заседания.

https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html

россия

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Варвара Скокшина

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Путин на заседании Военно-промышленной комиссии Президент заявил, что за прошлый год войска получили более 400 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Также Путин отметил, что военным поставлено за год более 1,5 млн беспилотников, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 FPV-дронов. 2025-04-23T12:48 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, безопасность, россия