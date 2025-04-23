https://ria.ru/20250423/vpk-2012933053.html
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии - РИА Новости, 23.04.2025
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии предложил обсудить вопросы, связанные с развитием вооруженных сил на сегодняшний день и на РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:48:00+03:00
2025-04-23T12:48:00+03:00
2025-04-23T13:53:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии предложил обсудить вопросы, связанные с развитием вооруженных сил на сегодняшний день и на перспективу."Сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с развитием вооруженных сил и работы оборонно-промышленного комплекса, на современном этапе, сегодня, и в перспективе", - сказал Путин во время заседания.
https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html
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Путин на заседании Военно-промышленной комиссии
Президент заявил, что за прошлый год войска получили более 400 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов.
Также Путин отметил, что военным поставлено за год более 1,5 млн беспилотников, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 FPV-дронов.
2025-04-23T12:48
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РИА Новости
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии на перспективу