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Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии - РИА Новости, 23.04.2025
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12:48 23.04.2025 (обновлено: 13:53 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vpk-2012933053.html
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии - РИА Новости, 23.04.2025
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии предложил обсудить вопросы, связанные с развитием вооруженных сил на сегодняшний день и на РИА Новости, 23.04.2025
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владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии предложил обсудить вопросы, связанные с развитием вооруженных сил на сегодняшний день и на перспективу."Сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с развитием вооруженных сил и работы оборонно-промышленного комплекса, на современном этапе, сегодня, и в перспективе", - сказал Путин во время заседания.
https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html
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Путин на заседании Военно-промышленной комиссии
Президент заявил, что за прошлый год войска получили более 400 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Также Путин отметил, что военным поставлено за год более 1,5 млн беспилотников, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 FPV-дронов.
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии

Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии на перспективу

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии предложил обсудить вопросы, связанные с развитием вооруженных сил на сегодняшний день и на перспективу.
"Сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с развитием вооруженных сил и работы оборонно-промышленного комплекса, на современном этапе, сегодня, и в перспективе", - сказал Путин во время заседания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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