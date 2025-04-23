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Европа требует войны, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
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19:35 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/voyna-2013040425.html
Европа требует войны, заявил Песков
Европа требует войны, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Европа требует войны, заявил Песков
Пока Соединенные Штаты и Россия говорят о мире в свете украинского конфликта, европейцы требуют войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:35:00+03:00
2025-04-23T19:35:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Пока Соединенные Штаты и Россия говорят о мире в свете украинского конфликта, европейцы требуют войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point, отрывок которого опубликован в соцсети X. &quot;Мы с американцами сейчас говорим о мире, а европейцы требуют войны. Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем&quot;, - говорит он в отрывке интервью.
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в мире, россия, дмитрий песков, европа
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Европа
Европа требует войны, заявил Песков

Песков: пока США и Россия говорят о мире, европейцы требуют войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Пока Соединенные Штаты и Россия говорят о мире в свете украинского конфликта, европейцы требуют войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point, отрывок которого опубликован в соцсети X.
«

"Мы с американцами сейчас говорим о мире, а европейцы требуют войны. Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем", - говорит он в отрывке интервью.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Кремле оценили шансы Европы заставить Зеленского хотеть мира
3 марта, 12:29
 
В миреРоссияДмитрий ПесковЕвропа
 
 
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