https://ria.ru/20250423/voyna-2013040425.html
Европа требует войны, заявил Песков
Европа требует войны, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Европа требует войны, заявил Песков
Пока Соединенные Штаты и Россия говорят о мире в свете украинского конфликта, европейцы требуют войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:35:00+03:00
2025-04-23T19:35:00+03:00
2025-04-23T19:35:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Пока Соединенные Штаты и Россия говорят о мире в свете украинского конфликта, европейцы требуют войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point, отрывок которого опубликован в соцсети X. "Мы с американцами сейчас говорим о мире, а европейцы требуют войны. Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем", - говорит он в отрывке интервью.
https://ria.ru/20250303/kreml-2002727800.html
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в мире, россия, дмитрий песков, европа
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Европа
Европа требует войны, заявил Песков
Песков: пока США и Россия говорят о мире, европейцы требуют войны