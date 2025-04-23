https://ria.ru/20250423/voyna-2013040425.html

Европа требует войны, заявил Песков

Европа требует войны, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Европа требует войны, заявил Песков

Пока Соединенные Штаты и Россия говорят о мире в свете украинского конфликта, европейцы требуют войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:35:00+03:00

2025-04-23T19:35:00+03:00

2025-04-23T19:35:00+03:00

в мире

россия

дмитрий песков

европа

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Пока Соединенные Штаты и Россия говорят о мире в свете украинского конфликта, европейцы требуют войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point, отрывок которого опубликован в соцсети X. "Мы с американцами сейчас говорим о мире, а европейцы требуют войны. Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем", - говорит он в отрывке интервью.

https://ria.ru/20250303/kreml-2002727800.html

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в мире, россия, дмитрий песков, европа