https://ria.ru/20250423/vojska-2012951787.html

ВС России группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в курском приграничье

ВС России группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.04.2025

ВС России группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в курском приграничье

Силы российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в курском приграничье, сообщило в среду министерство обороны РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:59:00+03:00

2025-04-23T13:59:00+03:00

2025-04-23T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в курском приграничье, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины