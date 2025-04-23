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ВС России группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в курском приграничье
ВС России группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.04.2025
ВС России группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в курском приграничье
Силы российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в курском приграничье, сообщило в среду министерство обороны РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:59:00+03:00
2025-04-23T13:59:00+03:00
2025-04-23T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в курском приграничье, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в курском приграничье
МО: ВС России группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в курском приграничье