https://ria.ru/20250423/voenkor-2013034559.html

Фильм о событиях СВО решили снять после гибели военкора Журавлева

Фильм о событиях СВО решили снять после гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 23.04.2025

Фильм о событиях СВО решили снять после гибели военкора Журавлева

Художественный фильм "Алдан" о событиях СВО решили снять после гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, картину посвятили всем... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:06:00+03:00

2025-04-23T19:06:00+03:00

2025-04-23T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Художественный фильм "Алдан" о событиях СВО решили снять после гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, картину посвятили всем журналистам, погибшим во время военных действий в зоне спецоперации при исполнении профессионального долга, сообщил один из продюсеров фильма Данила Куликов. "Для нас важно презентовать фильм именно в пресс-центре "России сегодня". Одна из причин, наверное, одна из главных - мы посвящаем фильм погибшим журналистам. Военным корреспондентам, журналистам, которые исполняют свой профессиональный долг. Мы сразу же решили это сделать после трагических событий с Ростиславом Журавлевым (погибший военкор РИА Новости - ред.). Мы хотим увековечить память про этих людей, в том числе через наше кино", - заявил он на презентации проекта, которая прошла в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Картина стала первым межрегиональным кинопроектом Республики Саха (Якутия) и Запорожской области. Куликов также отметил, что инициатива создания фильма принадлежит Якутии. Глава региона Айсен Николаев и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также приняли участие в фильме. По словам творческой группы, в основу фильма легли реальные события. Главный герой фильма — якутский ИТ-предприниматель, отправившийся добровольцем на СВО. Его прототипом стал Николай Потапов, кавалер ордена Мужества, заместитель командира подразделения и военный медик 155-й бригады морской пехоты. "Я очень глубоко тронут этой историей, этим фильмом и мне очень понравилась концовка. Я понимаю, что история сложная, про трагедию между нашими братскими народами и я думаю, что такой фильм поможет преодолеть барьеры между друг другом и сплотить наше общество, консолидироваться. Я верю, что после всех трагических событий мы снова станем братьями", - заявил Потапов. Он также отметил, что в самом начале попросил продюсеров, чтобы не было сцен с убийствами, так как его цель была - спасать жизни. "Я был военным врачом… Я не воевал, я пришел спасать жизни, и я очень благодарен, что в фильме это отразили. Главный герой никого не убил", - подчеркнул Потапов. Также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Джефф Монсон, Дмитрий Дюжев, Илья Яковлев (исполнитель главной роли), Лоуис Пьер Бруно, военкор Семен Пегов и корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин. Фильм выйдет в прокат 1 мая. Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Двадцать второго июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20250414/vystavka-2011154539.html

https://ria.ru/20250410/kursk-2010491436.html

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запорожская область, россия, украина, ростислав журавлев, айсен николаев, евгений балицкий, вооруженные силы украины, общество