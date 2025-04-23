Власти Латвии в шестой раз выставят на аукцион "Дом Москвы", пишет LETA
LETA: Латвия в шестой раз выставит на аукцион "Дом Москвы"
Дом Москвы в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Латвии с 26 апреля в шестой раз выставят на аукцион конфискованный у России "Дом Москвы" в Риге, стартовая цена снижена на 40% по сравнению с первоначальной, передает агентство LETA.
Первый раз "Дом Москвы" был выставлен на аукцион 20 августа 2024 года, стартовая цена составила 3,57 миллиона евро. После того как в течение месяца не нашлось покупателей на национализированную недвижимость, цена была снижена на 20%, а через месяц - еще на 10%, а к четвертой попытке - еще на 10%, после чего перестало снижать цену. Вырученные деньги планируется направить Украине. Посольство России в Риге предупреждало потенциальных покупателей о юридическом последствии покупки.
"Агентство "Государственное недвижимое имущество" планирует провести новый аукцион по продаже так называемого Дома Москвы на улице Марияс в Риге со стартовой ценой 2,142 миллиона евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следующий аукцион пройдет с 26 апреля по 26 мая, заявки на участие принимаются до 16 мая.
В январе 2024 года парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры. За полгода содержание национализированной недвижимости обошлось латвийскому бюджету в сумму более 50 тысяч евро.
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