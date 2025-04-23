https://ria.ru/20250423/vef-2012865680.html

В ВЭФ начали расследование в отношении экс-главы, сообщили СМИ

В ВЭФ начали расследование в отношении экс-главы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.04.2025

В ВЭФ начали расследование в отношении экс-главы, сообщили СМИ

Совет попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ) начал расследование в отношении экс-председателя Клауса Шваба из-за возможных финансовых махинаций и... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:21:00+03:00

2025-04-23T02:21:00+03:00

2025-04-23T02:46:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совет попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ) начал расследование в отношении экс-председателя Клауса Шваба из-за возможных финансовых махинаций и этических проступков, в том числе со стороны его супруги, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.В понедельник в ВЭФ сообщили, что Шваб покинул свой пост, временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель председателя Питер Брабек-Летмат. Шваб заявил, что покидает свой пост из-за своего возраста - ему 88 лет."В отношении основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба ведется расследование организацией, которую он создал, после того как в новом письме осведомителя было заявлено, что давний лидер и его жена проводили финансовые махинации и совершали этические проступки... Совет попечителей принял решение начать расследование в ходе экстренной встречи в пасхальное воскресенье", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.По данным собеседников Wall Street Journal, анонимное письмо с обвинениями поступило совету попечителей на прошлой неделе; в нем утверждается, что Клаус Шваб обращался к сотрудникам форума с просьбами снять наличные деньги с банкоматов для него и использовал средства форума в личных целях, например, оплачивал ими массаж в номерах гостиниц. Кроме того, из письма следует, что его супруга Хильда организовывала "символические" мероприятия в рамках ВЭФ, чтобы оправдать использование средств на дорогостоящий отпуск.В мае 2024 года сообщалось, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. В июне того же года газета Wall Street Journal писала, что сотрудники ВЭФ обвинили Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих.

https://ria.ru/20250325/vef-2007082132.html

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всемирный экономический форум (вэф), в мире, технологии