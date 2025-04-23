https://ria.ru/20250423/vasilev-2012872193.html
Приставы не нашли имущества у арестованного курского экс-депутата
Приставы не нашли имущества у арестованного курского экс-депутата - РИА Новости, 23.04.2025
Приставы не нашли имущества у арестованного курского экс-депутата
Приставы не смогли взыскать долги с бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, арестованного по обвинению в растрате средств при строительстве... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:45:00+03:00
2025-04-23T05:45:00+03:00
2025-04-23T05:45:00+03:00
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задержание экс-губернатора курской области смирнова
жкх
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Приставы не смогли взыскать долги с бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, арестованного по обвинению в растрате средств при строительстве фортификаций на границе региона, из-за банкротства, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ. Согласно ресурсу, экс-депутат Васильев задолжал почти 85 тысяч рублей по "налогам и сборам, включая пени (кроме таможенных)" и 7 тысяч рублей по "платежам за газ, тепло и электроэнергию". Также согласно материалам ФССП РФ, приставы не смогли списать еще одну задолженность по коммунальным платежам в 40 тысяч рублей из-за отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Вместе с тем, также в отношении Васильева возбуждено исполнительное производство о наложении ареста, однако, что попало под обременение из имущества экс-депутата, неизвестно. В понедельник Мещанский суд Москвы арестовал Васильева на два месяца. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе. Сам Васильев пояснил суду, что готов сотрудничать со следствием и частично признал вину.
https://ria.ru/20250423/vasilev-2012863550.html
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происшествия, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), задержание экс-губернатора курской области смирнова, жкх
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова, ЖКХ
Приставы не нашли имущества у арестованного курского экс-депутата
Приставы не нашли имущества у арестованного за растрату экс-депутата Васильева