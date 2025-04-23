https://ria.ru/20250423/vasilev-2012863550.html

Арестованный экс-депутат Васильев задолжал 1,5 миллиона рублей

Арестованный экс-депутат Васильев задолжал 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 23.04.2025

Арестованный экс-депутат Васильев задолжал 1,5 миллиона рублей

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, арестованный по обвинению в растрате средств при строительстве фортификаций на границе региона, задолжал... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T01:38:00+03:00

2025-04-23T01:38:00+03:00

2025-04-23T01:38:00+03:00

происшествия

россия

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

задержание экс-губернатора курской области смирнова

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, арестованный по обвинению в растрате средств при строительстве фортификаций на границе региона, задолжал почти 1,5 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ. В понедельник Мещанский суд Москвы арестовал Васильева на два месяца. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе. Сам Васильев пояснил суду, что готов сотрудничать со следствием и частично признал вину. Согласно материалам, с 2023 по 2025 год приставы возбудили на экс-депутата Васильева несколько исполнительных производств. Общая сумма долга Васильева достигает почти 1,5 миллиона рублей. Из них 1,3 миллиона рублей взыскивают по части "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и почти 100 тысяч рублей исполнительского сбора за неуплату долга в срок. Также приставы взыскивают 63 тысячи рублей по "налогам и сборам, включая пени" и 1 тысячу рублей за "госпошлину, присужденную судом".

https://ria.ru/20250421/vasilev-2012578649.html

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происшествия, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), задержание экс-губернатора курской области смирнова