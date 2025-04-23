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Наука о международных отношениях находится в руинах, заявил Бордачев - РИА Новости, 23.04.2025
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14:33 23.04.2025 (обновлено: 19:48 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/valday-2012960248.html
Наука о международных отношениях находится в руинах, заявил Бордачев
Наука о международных отношениях находится в руинах, заявил Бордачев - РИА Новости, 23.04.2025
Наука о международных отношениях находится в руинах, заявил Бордачев
Наука о международных отношениях находится в руинах, поскольку превратилась из способа объяснить происходящее в способ оправдать происходящее, считает... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:33:00+03:00
2025-04-23T19:48:00+03:00
москва
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наука о международных отношениях находится в руинах, поскольку превратилась из способа объяснить происходящее в способ оправдать происходящее, считает программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. "Мы действительно стоим сейчас на руинах науки о международных отношениях. Так получилось, что за последние десятилетия эта дисциплина прошла очень драматический путь и превратилась из способа объяснить происходящее в способ оправдать происходящее", - сказал Бордачев в ходе второй конференции "Валдай - новое поколение", идущей на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в Москве. Программный директор добавил, что задача участников конференции состоит в том, чтобы исследовать эти руины и найти то, что все еще можно использовать для работы с колоссальным, богатым, фактическим материалом, который постоянно появляется в распоряжении все в больших и больших количествах. Вторая конференция "Валдай - новое поколение" проходит на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай" и продлится до пятницы.
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москва, международный дискуссионный клуб "валдай"
Москва, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Наука о международных отношениях находится в руинах, заявил Бордачев

Программный директор "Валдая": наука о международных отношениях разрушена

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТимофей Бордачев
Тимофей Бордачев - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Тимофей Бордачев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наука о международных отношениях находится в руинах, поскольку превратилась из способа объяснить происходящее в способ оправдать происходящее, считает программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
«
"Мы действительно стоим сейчас на руинах науки о международных отношениях. Так получилось, что за последние десятилетия эта дисциплина прошла очень драматический путь и превратилась из способа объяснить происходящее в способ оправдать происходящее", - сказал Бордачев в ходе второй конференции "Валдай - новое поколение", идущей на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в Москве.
Программный директор добавил, что задача участников конференции состоит в том, чтобы исследовать эти руины и найти то, что все еще можно использовать для работы с колоссальным, богатым, фактическим материалом, который постоянно появляется в распоряжении все в больших и больших количествах.
Вторая конференция "Валдай - новое поколение" проходит на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай" и продлится до пятницы.
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