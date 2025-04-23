https://ria.ru/20250423/valday-2012960248.html

Наука о международных отношениях находится в руинах, заявил Бордачев

Наука о международных отношениях находится в руинах, заявил Бордачев - РИА Новости, 23.04.2025

Наука о международных отношениях находится в руинах, заявил Бордачев

Наука о международных отношениях находится в руинах, поскольку превратилась из способа объяснить происходящее в способ оправдать происходящее, считает... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:33:00+03:00

2025-04-23T14:33:00+03:00

2025-04-23T19:48:00+03:00

москва

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наука о международных отношениях находится в руинах, поскольку превратилась из способа объяснить происходящее в способ оправдать происходящее, считает программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. "Мы действительно стоим сейчас на руинах науки о международных отношениях. Так получилось, что за последние десятилетия эта дисциплина прошла очень драматический путь и превратилась из способа объяснить происходящее в способ оправдать происходящее", - сказал Бордачев в ходе второй конференции "Валдай - новое поколение", идущей на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в Москве. Программный директор добавил, что задача участников конференции состоит в том, чтобы исследовать эти руины и найти то, что все еще можно использовать для работы с колоссальным, богатым, фактическим материалом, который постоянно появляется в распоряжении все в больших и больших количествах. Вторая конференция "Валдай - новое поколение" проходит на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай" и продлится до пятницы.

https://ria.ru/20250422/putin-2012822914.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, международный дискуссионный клуб "валдай"