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Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС - РИА Новости, 23.04.2025
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Ядерные технологии
 
09:41 23.04.2025 (обновлено: 10:02 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/uzatom-2012886541.html
Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС
Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС - РИА Новости, 23.04.2025
Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС
Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) обсуждает с Эксимбанком Китая привлечение средств на проект по строительству атомной электростанции малой... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:41:00+03:00
2025-04-23T10:02:00+03:00
ядерные технологии
китай
ташкент
узбекистан
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
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ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) обсуждает с Эксимбанком Китая привлечение средств на проект по строительству атомной электростанции малой мощности (АСММ), сообщает пресс-служба Узатома в Telegram-канале. "В рамках насыщенной программы визита в Китай директор Азим Ахмедхаджаев провел переговоры с представителями Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанк). На встрече обсуждались перспективы привлечения финансовых ресурсов из Китая для поддержки проектов строительства АЭС в Узбекистане", - говорится в сообщении Узатома. Накануне Узатом сообщил, что обсуждает с компаниями из Китая создание турбинного оборудование для проекта АСММ. В частности в КНР прошли переговоры с CNOS, подразделением Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) и Shanghai Electric.В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
https://ria.ru/20250422/akkuyu-2012691959.html
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китай
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китай, ташкент, узбекистан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт
Ядерные технологии, Китай, Ташкент, Узбекистан, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомстройэкспорт
Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС

Узатом обсуждает с Эксимбанком Китая привлечение средств на строительство АЭС

© РИА Новости / Бахром Хатамов | Перейти в медиабанкТашкент
Ташкент - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Бахром Хатамов
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ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) обсуждает с Эксимбанком Китая привлечение средств на проект по строительству атомной электростанции малой мощности (АСММ), сообщает пресс-служба Узатома в Telegram-канале.
"В рамках насыщенной программы визита в Китай директор Азим Ахмедхаджаев провел переговоры с представителями Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанк). На встрече обсуждались перспективы привлечения финансовых ресурсов из Китая для поддержки проектов строительства АЭС в Узбекистане", - говорится в сообщении Узатома.
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Накануне Узатом сообщил, что обсуждает с компаниями из Китая создание турбинного оборудование для проекта АСММ. В частности в КНР прошли переговоры с CNOS, подразделением Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) и Shanghai Electric.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
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Ядерные технологииКитайТашкентУзбекистанГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Атомстройэкспорт
 
 
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