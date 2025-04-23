Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС
Узатом обсуждает с Эксимбанком Китая привлечение средств на строительство АЭС
Ташкент. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) обсуждает с Эксимбанком Китая привлечение средств на проект по строительству атомной электростанции малой мощности (АСММ), сообщает пресс-служба Узатома в Telegram-канале.
"В рамках насыщенной программы визита в Китай директор Азим Ахмедхаджаев провел переговоры с представителями Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанк). На встрече обсуждались перспективы привлечения финансовых ресурсов из Китая для поддержки проектов строительства АЭС в Узбекистане", - говорится в сообщении Узатома.
Накануне Узатом сообщил, что обсуждает с компаниями из Китая создание турбинного оборудование для проекта АСММ. В частности в КНР прошли переговоры с CNOS, подразделением Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) и Shanghai Electric.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.