https://ria.ru/20250423/uzatom-2012886541.html

Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС

Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС - РИА Новости, 23.04.2025

Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС

Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) обсуждает с Эксимбанком Китая привлечение средств на проект по строительству атомной электростанции малой... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:41:00+03:00

2025-04-23T09:41:00+03:00

2025-04-23T10:02:00+03:00

ядерные технологии

китай

ташкент

узбекистан

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

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ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) обсуждает с Эксимбанком Китая привлечение средств на проект по строительству атомной электростанции малой мощности (АСММ), сообщает пресс-служба Узатома в Telegram-канале. "В рамках насыщенной программы визита в Китай директор Азим Ахмедхаджаев провел переговоры с представителями Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанк). На встрече обсуждались перспективы привлечения финансовых ресурсов из Китая для поддержки проектов строительства АЭС в Узбекистане", - говорится в сообщении Узатома. Накануне Узатом сообщил, что обсуждает с компаниями из Китая создание турбинного оборудование для проекта АСММ. В частности в КНР прошли переговоры с CNOS, подразделением Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) и Shanghai Electric.В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.

https://ria.ru/20250422/akkuyu-2012691959.html

https://ria.ru/20250421/zaes-2012435360.html

китай

ташкент

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, ташкент, узбекистан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт