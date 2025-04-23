https://ria.ru/20250423/ulyanov-2012865091.html

Ульянов оценил позицию США по Ирану

Ульянов оценил позицию США по Ирану - РИА Новости, 23.04.2025

Ульянов оценил позицию США по Ирану

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна, и призвал подождать, пока она... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:08:00+03:00

2025-04-23T02:08:00+03:00

2025-04-23T02:08:00+03:00

в мире

иран

сша

оман

михаил ульянов (дипломат)

дональд трамп

масуд пезешкиан

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна, и призвал подождать, пока она определится, но отметил, что возможности ждать этого долго нет. В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов заключить с США ядерную сделку на равных условиях, если будут соблюдаться национальные интересы исламской республики. "Позиция Ирана ясна. К сожалению, мы не можем использовать такое же определение в отношении позиции США. Давайте подождем, но мы не можем ждать долго", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х. После второго раунда переговоров с США Пезешкиан повторил озвученную верховным лидером Ирана Али Хаменеи позицию о том, что Тегеран не воспринимает переговоры пессимистично, но и не испытывает оптимизма. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, положительно оценил переговоры с Ираном. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250416/magate-2011699154.html

https://ria.ru/20250416/uljanov-2011605830.html

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в мире, иран, сша, оман, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, масуд пезешкиан, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана