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Ульянов оценил позицию США по Ирану - РИА Новости, 23.04.2025
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02:08 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ulyanov-2012865091.html
Ульянов оценил позицию США по Ирану
Ульянов оценил позицию США по Ирану - РИА Новости, 23.04.2025
Ульянов оценил позицию США по Ирану
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна, и призвал подождать, пока она... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:08:00+03:00
2025-04-23T02:08:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
масуд пезешкиан
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна, и призвал подождать, пока она определится, но отметил, что возможности ждать этого долго нет. В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов заключить с США ядерную сделку на равных условиях, если будут соблюдаться национальные интересы исламской республики. "Позиция Ирана ясна. К сожалению, мы не можем использовать такое же определение в отношении позиции США. Давайте подождем, но мы не можем ждать долго", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х. После второго раунда переговоров с США Пезешкиан повторил озвученную верховным лидером Ирана Али Хаменеи позицию о том, что Тегеран не воспринимает переговоры пессимистично, но и не испытывает оптимизма. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, положительно оценил переговоры с Ираном. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250416/magate-2011699154.html
https://ria.ru/20250416/uljanov-2011605830.html
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в мире, иран, сша, оман, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, масуд пезешкиан, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Оман, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Ульянов оценил позицию США по Ирану

Ульянов: позиция США по Ирану неясна, нельзя ждать ее определения слишком долго

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна, и призвал подождать, пока она определится, но отметил, что возможности ждать этого долго нет.
В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов заключить с США ядерную сделку на равных условиях, если будут соблюдаться национальные интересы исламской республики.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов
16 апреля, 22:54
"Позиция Ирана ясна. К сожалению, мы не можем использовать такое же определение в отношении позиции США. Давайте подождем, но мы не можем ждать долго", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
После второго раунда переговоров с США Пезешкиан повторил озвученную верховным лидером Ирана Али Хаменеи позицию о том, что Тегеран не воспринимает переговоры пессимистично, но и не испытывает оптимизма. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, положительно оценил переговоры с Ираном.
В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Ульянов заявил об обострении ситуации вокруг иранской ядерной программы
16 апреля, 16:08
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Ульянов считает обнадеживающими итоги переговоров США и Ирана в Омане
13 апреля, 00:10
 
В миреИранСШАОманМихаил Ульянов (дипломат)Дональд ТрампМасуд ПезешкианСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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