Британия, Франция и Германия ищут компромисс для Украины, пишет FT
FT: Британия, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Великобритания, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины, в рамках которого она могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновника.
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"Чиновник, знакомый с ходом переговоров в Лондоне, заявил, что в Соединенном Королевстве, Франции и Германии растет обеспокоенность по поводу ужесточения позиции США по Украине и потери (президентом США Дональдом - ред.) Трампом терпения в отношении этого процесса. Он отметил, что три страны пытаются найти пространство для соглашения, при котором бы Украину не вынуждали нарушать все ее красные линии, но которое могло бы включать в себя некоторые шаги Киева в направлении уступки территории в качестве конечной точки переговоров", - сообщает издание, не уточняя, о каких территориях идет речь.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.