Киев на переговорах с США отвергал уступки территорий, заявил Ермак
Представитель офиса Зеленского Ермак: Украина обсудила с США прекращение огня
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаги Великобритании и Украины в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинская делегация на переговорах с США в Лондоне обсудила полное прекращения огня как условие для начала мирного процесса, подчеркнув неприемлемость уступок по вопросам суверенитета и территориальной целостности, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
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"В Лондоне состоялась встреча нашей делегации с... Келлогом. Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в любых обстоятельствах Украина будет защищать свои "принципиальные позиции" во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности.
В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига, участвующий в переговорах, отметил, что Украина подтвердила приверженность мирным усилиям Трампа и готова к диалогу о справедливом мире. По его словам, на переговорах с Келлогом стороны "конструктивно обсудили пути прекращения войны".
Министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире национального телемарафона назвал встречу продуктивной. По его словам, украинская сторона сообщила о "последовательной позиции, о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности" со стороны Украины.
Ранее в среду Ермак сообщил, что представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что в составе украинской делегации, помимо его самого, были Умеров и Сибига.