https://ria.ru/20250423/ukraina-2013061139.html

Премьер Украины обсудил с главой Минфина США создание фонда восстановления

Премьер Украины обсудил с главой Минфина США создание фонда восстановления - РИА Новости, 23.04.2025

Премьер Украины обсудил с главой Минфина США создание фонда восстановления

Украинский премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече в Вашингтоне с главой минфина США Скоттом Бессентом обсудил создание инвестиционного фонда... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:47:00+03:00

2025-04-23T22:47:00+03:00

2025-04-23T22:47:00+03:00

украина

киев

денис шмыгаль

владимир зеленский

скотт бессент

верховная рада украины

евросоюз

министерство финансов сша

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинский премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече в Вашингтоне с главой минфина США Скоттом Бессентом обсудил создание инвестиционного фонда восстановления Украины, по его словам, переговорные группы представят отчет до 26 апреля. Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на меморандум ранее сообщил, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых. "Важна встреча с ... Бессентом в Вашингтоне. Затронули вопросы финансовой помощи на следующий год. Подчеркнул, что правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что переговорные команды продолжают предусмотренную меморандумом работу и отчитаются "о прогрессе до 26 апреля", подчеркнув конструктивный характер переговоров на уровне экспертных команд. Шмыгаль отметил, что соглашение должно быть обязательно ратифицировано в Верховной раде. По его словам, стороны также договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США. Заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка ранее сообщал, что совместный инвестиционный фонд Киева и Вашингтона, создаваемый в рамках соглашения о недрах, сможет финансировать добычу полезных ископаемых и инфраструктурные проекты. Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001498728.html

https://ria.ru/20250415/ukraina-2011374426.html

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украина, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент, верховная рада украины, евросоюз, министерство финансов сша, в мире