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Премьер Украины обсудил с главой Минфина США создание фонда восстановления - РИА Новости, 23.04.2025
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22:47 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013061139.html
Премьер Украины обсудил с главой Минфина США создание фонда восстановления
Премьер Украины обсудил с главой Минфина США создание фонда восстановления - РИА Новости, 23.04.2025
Премьер Украины обсудил с главой Минфина США создание фонда восстановления
Украинский премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече в Вашингтоне с главой минфина США Скоттом Бессентом обсудил создание инвестиционного фонда... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:47:00+03:00
2025-04-23T22:47:00+03:00
украина
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
скотт бессент
верховная рада украины
евросоюз
министерство финансов сша
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинский премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече в Вашингтоне с главой минфина США Скоттом Бессентом обсудил создание инвестиционного фонда восстановления Украины, по его словам, переговорные группы представят отчет до 26 апреля. Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на меморандум ранее сообщил, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых. "Важна встреча с ... Бессентом в Вашингтоне. Затронули вопросы финансовой помощи на следующий год. Подчеркнул, что правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что переговорные команды продолжают предусмотренную меморандумом работу и отчитаются "о прогрессе до 26 апреля", подчеркнув конструктивный характер переговоров на уровне экспертных команд. Шмыгаль отметил, что соглашение должно быть обязательно ратифицировано в Верховной раде. По его словам, стороны также договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США. Заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка ранее сообщал, что совместный инвестиционный фонд Киева и Вашингтона, создаваемый в рамках соглашения о недрах, сможет финансировать добычу полезных ископаемых и инфраструктурные проекты. Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001498728.html
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011374426.html
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украина, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент, верховная рада украины, евросоюз, министерство финансов сша, в мире
Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Министерство финансов США, В мире
Премьер Украины обсудил с главой Минфина США создание фонда восстановления

Шмыгаль: Украина и США обсудили создание инвестиционного фонда восстановления

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинский премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече в Вашингтоне с главой минфина США Скоттом Бессентом обсудил создание инвестиционного фонда восстановления Украины, по его словам, переговорные группы представят отчет до 26 апреля.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на меморандум ранее сообщил, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Шмыгаль рассказал, сколько средств потребуется на восстановление Украины
25 февраля, 14:03
«
"Важна встреча с ... Бессентом в Вашингтоне. Затронули вопросы финансовой помощи на следующий год. Подчеркнул, что правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что переговорные команды продолжают предусмотренную меморандумом работу и отчитаются "о прогрессе до 26 апреля", подчеркнув конструктивный характер переговоров на уровне экспертных команд. Шмыгаль отметил, что соглашение должно быть обязательно ратифицировано в Верховной раде. По его словам, стороны также договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США.
Заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка ранее сообщал, что совместный инвестиционный фонд Киева и Вашингтона, создаваемый в рамках соглашения о недрах, сможет финансировать добычу полезных ископаемых и инфраструктурные проекты.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины
15 апреля, 15:22
Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
На площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Киев попросил у Европы 500 миллиардов евро на восстановление Украины
24 февраля, 20:10
 
УкраинаКиевДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСкотт БессентВерховная Рада УкраиныЕвросоюзМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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