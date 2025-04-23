Премьер Украины обсудил с главой Минфина США создание фонда восстановления
Шмыгаль: Украина и США обсудили создание инвестиционного фонда восстановления
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинский премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече в Вашингтоне с главой минфина США Скоттом Бессентом обсудил создание инвестиционного фонда восстановления Украины, по его словам, переговорные группы представят отчет до 26 апреля.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на меморандум ранее сообщил, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.
«
"Важна встреча с ... Бессентом в Вашингтоне. Затронули вопросы финансовой помощи на следующий год. Подчеркнул, что правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что переговорные команды продолжают предусмотренную меморандумом работу и отчитаются "о прогрессе до 26 апреля", подчеркнув конструктивный характер переговоров на уровне экспертных команд. Шмыгаль отметил, что соглашение должно быть обязательно ратифицировано в Верховной раде. По его словам, стороны также договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США.
Заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка ранее сообщал, что совместный инвестиционный фонд Киева и Вашингтона, создаваемый в рамках соглашения о недрах, сможет финансировать добычу полезных ископаемых и инфраструктурные проекты.
Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины
15 апреля, 15:22
Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Киев попросил у Европы 500 миллиардов евро на восстановление Украины
24 февраля, 20:10