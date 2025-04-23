https://ria.ru/20250423/ukraina-2013060810.html

"Больше не нужна". В Польше сделали шокирующее признание об Украине

"Больше не нужна". В Польше сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 23.04.2025

"Больше не нужна". В Польше сделали шокирующее признание об Украине

Украина нужна Польше лишь в качестве буферной зоны, отделяющей ее от России, вопрос о российско-украинской границе не имеет значения для Варшавы, пишет в своем... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:50:00+03:00

2025-04-23T22:50:00+03:00

2025-04-23T22:50:00+03:00

в мире

польша

украина

варшава

радослав сикорский

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украина нужна Польше лишь в качестве буферной зоны, отделяющей ее от России, вопрос о российско-украинской границе не имеет значения для Варшавы, пишет в своем материале для Mysl Polska международный обозреватель Марцин Скальски."В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен. Украина Варшаве ни для чего больше не нужна", — говорится в статье.По мнению Скальски, в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина, поэтому нынешнее ослабление Киева можно рассматривать как возможность для Варшавы диктовать ему свои условия — в области исторической политики или в сфере экономики.Ранее сообщалось, что Польша поддержит страны НАТО, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства.

https://ria.ru/20250423/pamyatnik-2013006775.html

https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html

польша

украина

варшава

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в мире, польша, украина, варшава, радослав сикорский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато