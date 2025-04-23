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"Больше не нужна". В Польше сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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22:50 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013060810.html
"Больше не нужна". В Польше сделали шокирующее признание об Украине
"Больше не нужна". В Польше сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 23.04.2025
"Больше не нужна". В Польше сделали шокирующее признание об Украине
Украина нужна Польше лишь в качестве буферной зоны, отделяющей ее от России, вопрос о российско-украинской границе не имеет значения для Варшавы, пишет в своем... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:50:00+03:00
2025-04-23T22:50:00+03:00
в мире
польша
украина
варшава
радослав сикорский
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украина нужна Польше лишь в качестве буферной зоны, отделяющей ее от России, вопрос о российско-украинской границе не имеет значения для Варшавы, пишет в своем материале для Mysl Polska международный обозреватель Марцин Скальски."В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен. Украина Варшаве ни для чего больше не нужна", — говорится в статье.По мнению Скальски, в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина, поэтому нынешнее ослабление Киева можно рассматривать как возможность для Варшавы диктовать ему свои условия — в области исторической политики или в сфере экономики.Ранее сообщалось, что Польша поддержит страны НАТО, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства.
https://ria.ru/20250423/pamyatnik-2013006775.html
https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html
польша
украина
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в мире, польша, украина, варшава, радослав сикорский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Польша, Украина, Варшава, Радослав Сикорский, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
"Больше не нужна". В Польше сделали шокирующее признание об Украине

Mysl Polska: Польше неважно, где будет проходить граница между РФ и Украиной

© AP Photo / Czarek Sokolowski Владимир Зеленский и Дональд Туск
 Владимир Зеленский и Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский и Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украина нужна Польше лишь в качестве буферной зоны, отделяющей ее от России, вопрос о российско-украинской границе не имеет значения для Варшавы, пишет в своем материале для Mysl Polska международный обозреватель Марцин Скальски.
"В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен. Украина Варшаве ни для чего больше не нужна", — говорится в статье.
Новая табличка на общей могиле членов УПА* в Монастежи близ Верхраты - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
На памятник УПА* в Польше добавили напоминание о геноциде
Вчера, 17:10
По мнению Скальски, в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина, поэтому нынешнее ослабление Киева можно рассматривать как возможность для Варшавы диктовать ему свои условия — в области исторической политики или в сфере экономики.
Ранее сообщалось, что Польша поддержит страны НАТО, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян
12 апреля, 23:51
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваРадослав СикорскийСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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