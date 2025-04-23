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Во Франции оценили требования военных по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013035468.html
Во Франции оценили требования военных по Украине
Во Франции оценили требования военных по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Во Франции оценили требования военных по Украине
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х поддержал призыв раскрыть информацию об участии французских военных в конфликте на Украине. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:10:00+03:00
2025-04-23T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
николя дюпон-эньян
эммануэль макрон
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х поддержал призыв раскрыть информацию об участии французских военных в конфликте на Украине."Давайте порадуемся тому, что армия напомнит депутатам, которым не хватает мужества выступить против воинственного безумия Макрона, об их республиканском долге", — написал он.Ранее отставные солдаты и офицеры французской армии направили в обе палаты парламента письмо, призывающее раскрыть данные об участии военных из Франции в конфликте на Украине. В нем отмечается, что парламент страны не участвовал в ратификации франко-украинских соглашений о финансовой и военной поддержке Киева, что ставит под сомнение их легитимность.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей объединения планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а контингент не будет миротворческим. Его целью называется сдерживание России, войска разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента в постсоветской республике страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.
https://ria.ru/20250423/rubio-2013029846.html
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в мире, украина, франция, николя дюпон-эньян, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Николя Дюпон-Эньян, Эммануэль Макрон
Во Франции оценили требования военных по Украине

Дюпон-Эньян поддержал призыв раскрыть данные о французских военных на Украине

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х поддержал призыв раскрыть информацию об участии французских военных в конфликте на Украине.
"Давайте порадуемся тому, что армия напомнит депутатам, которым не хватает мужества выступить против воинственного безумия Макрона, об их республиканском долге", — написал он.
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Ранее отставные солдаты и офицеры французской армии направили в обе палаты парламента письмо, призывающее раскрыть данные об участии военных из Франции в конфликте на Украине. В нем отмечается, что парламент страны не участвовал в ратификации франко-украинских соглашений о финансовой и военной поддержке Киева, что ставит под сомнение их легитимность.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей объединения планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а контингент не будет миротворческим. Его целью называется сдерживание России, войска разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента в постсоветской республике страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияНиколя Дюпон-ЭньянЭммануэль Макрон
 
 
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