https://ria.ru/20250423/ukraina-2013021938.html

Politico: США выдвинули Украине ультиматум по мирному плану

Politico: США выдвинули Украине ультиматум по мирному плану - РИА Новости, 23.04.2025

Politico: США выдвинули Украине ультиматум по мирному плану

Белый дом выдвинул Украине ультиматум по плану урегулирования конфликта, пишет Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:05:00+03:00

2025-04-23T18:05:00+03:00

2025-04-23T18:25:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Белый дом выдвинул Украине ультиматум по плану урегулирования конфликта, пишет Politico со ссылкой на источники."Администрация Трампа хочет сосредоточиться на плане мирного соглашения президента, представленном Украине как вариант "либо принимай, либо уходи", — говорится в публикации.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что встреча в Лондоне сорвалась после того, как накануне Украине подготовила для европейских стран документ с отказом от переговоров по территориальным вопросам до полного и безоговорочного прекращения огня.При этом вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012973751.html

https://ria.ru/20250423/peregovory-2012964493.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп