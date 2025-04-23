США стали лучше понимать позицию России по Украине, заявил Рубио
Рубио: США стали лучше понимать позицию России по Украине после переговоров
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США стали лучше понимать позицию России по Украине после того, как впервые за три года начали переговоры, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
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"Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы её лучше понимаем, так как мы по-настоящему с ними поговорили после трех лет молчания", - заявил Рубио в интервью порталу The Free Press.
Он отметил, что США на данный момент пытаются понять, насколько далеки друг от друга позиции России и Украины, не исключив, что они могут оказаться слишком непримиримыми. Если Вашингтон сочтет, что в переговорах не наблюдается прогресс, то США могут переключиться на другие приоритеты, подчеркнул госсекретарь.
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"Мы сделали всё, что в наших силах. Мы потратили много времени и энергии на самом высоком уровне. Мы будем этим заниматься до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед. Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеки друг от друга и движемся недостаточно активно, возможно, нам придется переключиться на другие приоритеты, потому что в мире происходит много важных событий. Это не наша война. Не мы начали эту войну", - заявил Рубио.
Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
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