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Reuters назвал причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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17:36 23.04.2025 (обновлено: 17:48 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013013401.html
Reuters назвал причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине
Reuters назвал причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Reuters назвал причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине
Срыв встречи глав МИД пяти стран произошел после того, как накануне Украина подготовила документ для европейских стран, в котором отказалась от переговоров по... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:36:00+03:00
2025-04-23T17:48:00+03:00
в мире
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лондон
жан-ноэль барро
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Срыв встречи глав МИД пяти стран произошел после того, как накануне Украина подготовила документ для европейских стран, в котором отказалась от переговоров по территориальным вопросам до полного и безоговорочного прекращения огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. &quot;Во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до &quot;полного и безоговорочного прекращения огня&quot;, — указано в материале.По словам источника, явная "нервозность" США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с Россией. Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.При этом газета The Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий, а также требований изначально обсуждать полное прекращение огня. Вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Киев и Москва не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013002432.html
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в мире, украина, сша, лондон, жан-ноэль барро, анналена бербок, марко рубио, мид франции‎
В мире, Украина, США, Лондон, Жан-Ноэль Барро, Анналена Бербок, Марко Рубио, МИД Франции‎
Reuters назвал причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине

Reuters: встреча в Лондоне сорвалась из-за документа, который подготовил Киев

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Срыв встречи глав МИД пяти стран произошел после того, как накануне Украина подготовила документ для европейских стран, в котором отказалась от переговоров по территориальным вопросам до полного и безоговорочного прекращения огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
«

"Во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня", — указано в материале.

Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
На Украине сделали мрачный прогноз после срыва переговоров в Лондоне
Вчера, 17:05
По словам источника, явная "нервозность" США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с Россией.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.
Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США поставили Киев перед последним выбором
Вчера, 16:20
При этом газета The Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий, а также требований изначально обсуждать полное прекращение огня.
Вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Киев и Москва не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость
Вчера, 14:39
 
В миреУкраинаСШАЛондонЖан-Ноэль БарроАнналена БербокМарко РубиоМИД Франции‎
 
 
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