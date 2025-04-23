Reuters назвал причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине
Reuters: встреча в Лондоне сорвалась из-за документа, который подготовил Киев
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Срыв встречи глав МИД пяти стран произошел после того, как накануне Украина подготовила документ для европейских стран, в котором отказалась от переговоров по территориальным вопросам до полного и безоговорочного прекращения огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
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"Во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня", — указано в материале.
По словам источника, явная "нервозность" США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с Россией.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.
Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
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При этом газета The Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий, а также требований изначально обсуждать полное прекращение огня.
Вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Киев и Москва не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.