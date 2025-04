https://ria.ru/20250423/ukraina-2013013401.html

Reuters назвал причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине

Reuters назвал причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине - РИА Новости, 23.04.2025

Reuters назвал причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине

Срыв встречи глав МИД пяти стран произошел после того, как накануне Украина подготовила документ для европейских стран, в котором отказалась от переговоров по... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:36:00+03:00

2025-04-23T17:36:00+03:00

2025-04-23T17:48:00+03:00

в мире

украина

сша

лондон

жан-ноэль барро

анналена бербок

марко рубио

мид франции‎

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Срыв встречи глав МИД пяти стран произошел после того, как накануне Украина подготовила документ для европейских стран, в котором отказалась от переговоров по территориальным вопросам до полного и безоговорочного прекращения огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня", — указано в материале.По словам источника, явная "нервозность" США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с Россией. Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.При этом газета The Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий, а также требований изначально обсуждать полное прекращение огня. Вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Киев и Москва не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.

украина

сша

лондон

2025

