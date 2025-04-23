https://ria.ru/20250423/ukraina-2013000007.html

СМИ назвали главный камень преткновения в мирном процессе по Украине

СМИ назвали главный камень преткновения в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 23.04.2025

СМИ назвали главный камень преткновения в мирном процессе по Украине

Нелегитимная власть Владимира Зеленского мешает заключения мира с Россией, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:40:00+03:00

2025-04-23T16:40:00+03:00

2025-04-23T16:40:00+03:00

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владимир путин

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брикс

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Нелегитимная власть Владимира Зеленского мешает заключения мира с Россией, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Киевский режим сейчас ведет себя как настоящее несостоявшееся государство, поскольку в офисе президента нет никакой легитимной политической власти. Из-за этого Россия не признает Украину подходящим участником в любом дипломатическом процессе, что сводит на нет возможность заключения мирной сделки в ближайшем будущем", — говорится в материале.Обозреватель также предупредил, что Зеленский в случае возможных выборов на Украине будет использовать любые незаконные методы ради сохранения своего места на посту президента страны.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Политик заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012962053.html

https://ria.ru/20250423/rubio-2012914084.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, брикс