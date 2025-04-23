https://ria.ru/20250423/ukraina-2012996670.html

Историк назвал причину срыва переговоров по Украине в Лондоне

Историк назвал причину срыва переговоров по Украине в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025

Историк назвал причину срыва переговоров по Украине в Лондоне

Основная причина срыва переговоров по Украине на уровне глав МИД в Лондоне - несогласие Украине с теми предложениями по урегулированию конфликта, которые... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:29:00+03:00

2025-04-23T16:29:00+03:00

2025-04-23T16:48:00+03:00

в мире

цены на нефть

украина

лондон

германия

игорь коваль

дэвид лэмми

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Основная причина срыва переговоров по Украине на уровне глав МИД в Лондоне - несогласие Украине с теми предложениями по урегулированию конфликта, которые выдвигают западные страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. "Это не исключено и даже наиболее вероятно, потому что Украина не раз демонстрировала свою недоговороспособность и в этом смысле на мой взгляд, очень высокая вероятность того, что основная причина - как раз позиция Украины, которая не согласна с теми предложениями, которые западные страны ей представляют", - сказал Ковалев. По его словам, причиной снижения уровня, на котором пройдут данные переговоры, может быть то, что участники ни о чем предварительно не договорились. "Соответственно, проводить встречу на высоком уровне без достижения договоренности о принятии каких-то решений просто бессмысленно, поэтому уровень переговоров был понижен для того, чтобы все таки попытаться выработать какую-то единую позицию и тогда уже высокие стороны будут чего то подписывать или выступать с какими то заявлениями", - пояснил эксперт. Говоря о возможности проведения переговоров на уровне глав МИД позже, он добавил, что это зависит от того, "насколько тот уровень, который сейчас понижен", придет к какому-то единому мнению. Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

https://ria.ru/20250423/peregovory-2012964493.html

https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html

украина

лондон

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, украина, лондон, германия, игорь коваль, дэвид лэмми, марко рубио, высшая школа экономики (вшэ), мид франции‎, введение трампом пошлин на импорт