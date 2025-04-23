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Историк назвал причину срыва переговоров по Украине в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
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16:29 23.04.2025 (обновлено: 16:48 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012996670.html
Историк назвал причину срыва переговоров по Украине в Лондоне
Историк назвал причину срыва переговоров по Украине в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
Историк назвал причину срыва переговоров по Украине в Лондоне
Основная причина срыва переговоров по Украине на уровне глав МИД в Лондоне - несогласие Украине с теми предложениями по урегулированию конфликта, которые... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:29:00+03:00
2025-04-23T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Основная причина срыва переговоров по Украине на уровне глав МИД в Лондоне - несогласие Украине с теми предложениями по урегулированию конфликта, которые выдвигают западные страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. "Это не исключено и даже наиболее вероятно, потому что Украина не раз демонстрировала свою недоговороспособность и в этом смысле на мой взгляд, очень высокая вероятность того, что основная причина - как раз позиция Украины, которая не согласна с теми предложениями, которые западные страны ей представляют", - сказал Ковалев. По его словам, причиной снижения уровня, на котором пройдут данные переговоры, может быть то, что участники ни о чем предварительно не договорились. "Соответственно, проводить встречу на высоком уровне без достижения договоренности о принятии каких-то решений просто бессмысленно, поэтому уровень переговоров был понижен для того, чтобы все таки попытаться выработать какую-то единую позицию и тогда уже высокие стороны будут чего то подписывать или выступать с какими то заявлениями", - пояснил эксперт. Говоря о возможности проведения переговоров на уровне глав МИД позже, он добавил, что это зависит от того, "насколько тот уровень, который сейчас понижен", придет к какому-то единому мнению. Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
https://ria.ru/20250423/peregovory-2012964493.html
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в мире, цены на нефть, украина, лондон, германия, игорь коваль, дэвид лэмми, марко рубио, высшая школа экономики (вшэ), мид франции‎, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, Украина, Лондон, Германия, Игорь Коваль, Дэвид Лэмми, Марко Рубио, Высшая школа экономики (ВШЭ), МИД Франции‎, Введение Трампом пошлин на импорт
Историк назвал причину срыва переговоров по Украине в Лондоне

Историк Ковалев назвал причину срыва переговоров по Украине в Лондоне

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Основная причина срыва переговоров по Украине на уровне глав МИД в Лондоне - несогласие Украине с теми предложениями по урегулированию конфликта, которые выдвигают западные страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
"Это не исключено и даже наиболее вероятно, потому что Украина не раз демонстрировала свою недоговороспособность и в этом смысле на мой взгляд, очень высокая вероятность того, что основная причина - как раз позиция Украины, которая не согласна с теми предложениями, которые западные страны ей представляют", - сказал Ковалев.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Раде пришли к неутешительному выводу из-за срыва переговоров в Лондоне
Вчера, 14:44
По его словам, причиной снижения уровня, на котором пройдут данные переговоры, может быть то, что участники ни о чем предварительно не договорились.
"Соответственно, проводить встречу на высоком уровне без достижения договоренности о принятии каких-то решений просто бессмысленно, поэтому уровень переговоров был понижен для того, чтобы все таки попытаться выработать какую-то единую позицию и тогда уже высокие стороны будут чего то подписывать или выступать с какими то заявлениями", - пояснил эксперт.
Говоря о возможности проведения переговоров на уровне глав МИД позже, он добавил, что это зависит от того, "насколько тот уровень, который сейчас понижен", придет к какому-то единому мнению.
Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня.
До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
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Полянский рассказал о попытках срыва российско-американских переговоров
9 апреля, 08:51
 
В миреЦены на нефтьУкраинаЛондонГерманияИгорь КовальДэвид ЛэммиМарко РубиоВысшая школа экономики (ВШЭ)МИД Франции‎Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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