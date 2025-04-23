https://ria.ru/20250423/ukraina-2012993537.html

Париж очень серьезно относятся к "целостности" Украины, пишет AFP

Париж очень серьезно относятся к "целостности" Украины, пишет AFP - РИА Новости, 23.04.2025

Париж очень серьезно относятся к "целостности" Украины, пишет AFP

Елисейский дворец заявил, что уважение "территориальной целостности" Украины представляет одно из основных требований европейцев по урегулированию конфликта,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:15:00+03:00

2025-04-23T16:15:00+03:00

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Елисейский дворец заявил, что уважение "территориальной целостности" Украины представляет одно из основных требований европейцев по урегулированию конфликта, сообщает агентство Франс Пресс. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США пытались выслушать и понять позиции и Украины, и РФ, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение". Он призвал стороны "заморозить территориальные линии" по нынешнему состоянию и добавил, что для соглашения потребуются территориальные уступки. "Уважение "территориальной целостности и европейской направленности Украины являются очень серьезными требованиями европейцев", - пишет Франс Пресс, цитируя представителя Елисейского дворца. Согласно Елисейскому дворцу, целью переговоров в Лондоне, которые проходят на более низком, чем планировалось, уровне является выстраивание "общего подхода, который Соединенные Штаты могли бы представить русским". Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250423/peregovory-2012903799.html

https://ria.ru/20250423/evrodeputat-2012938062.html

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