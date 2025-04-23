https://ria.ru/20250423/ukraina-2012973751.html
"Нет никаких сомнений". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине
"Нет никаких сомнений". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 23.04.2025
"Нет никаких сомнений". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине
Украина рано или поздно признает все утраченные территории российскими, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:18:00+03:00
2025-04-23T15:18:00+03:00
2025-04-23T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украина рано или поздно признает все утраченные территории российскими, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Нет никаких сомнений в том, что Украина признает потерю всех территорий. Вопрос только в том, когда", — написал он.В среду американская газета The New York Times сообщила, что американский госсекретарь отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
https://ria.ru/20250423/peregovory-2012964493.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
"Нет никаких сомнений". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине
Аналитик Кошкович: Украина в конце концов признает утрату всех территорий