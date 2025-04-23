https://ria.ru/20250423/ukraina-2012947788.html

Представители Киева прибыли в Лондон, заявил Ермак

Представители Киева прибыли в Лондон, заявил Ермак - РИА Новости, 23.04.2025

Представители Киева прибыли в Лондон, заявил Ермак

Представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в среду руководитель офиса... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:43:00+03:00

2025-04-23T13:43:00+03:00

2025-04-23T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в среду руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Sky News в среду сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. В среду британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. "Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря ни на что, будем работать ради мира. Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице… Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая запланирована на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250423/evrodeputat-2012938062.html

https://ria.ru/20250423/karasinyj-2012903066.html

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