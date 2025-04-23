https://ria.ru/20250423/ukraina-2012942515.html

"Диктатура Зеленского": на Западе пришли в ужас из-за кадров с Украины

"Диктатура Зеленского": на Западе пришли в ужас из-за кадров с Украины - РИА Новости, 23.04.2025

"Диктатура Зеленского": на Западе пришли в ужас из-за кадров с Украины

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал кадры, на которых украинский военный жалуется на качество врученной ему медали. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:26:00+03:00

2025-04-23T13:26:00+03:00

2025-04-23T15:51:00+03:00

чей боуз

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал кадры, на которых украинский военный жалуется на качество врученной ему медали. "Медали, которые диктатура Зеленского раздает украинским ветеранам, разваливаются. Как и страна", — написал он.На кадрах видно, что покрытие медали, врученной украинскому военному, потрескалось и облезло. Украинские военные, попавшие в плен, неоднократно рассказывали о наплевательском отношении киевского режима к солдатам. Так, пленные заявляли, что власти не спешили направлять подмогу, когда их подразделение оказалось в окружении, а также говорили, что "враг относится лучше, чем свои".

https://ria.ru/20250423/merkuris-2012909290.html

https://ria.ru/20250419/plennyj-2012229730.html

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чей боуз, киев, украина, в мире