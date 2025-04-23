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"Диктатура Зеленского": на Западе пришли в ужас из-за кадров с Украины - РИА Новости, 23.04.2025
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13:26 23.04.2025 (обновлено: 15:51 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012942515.html
"Диктатура Зеленского": на Западе пришли в ужас из-за кадров с Украины
"Диктатура Зеленского": на Западе пришли в ужас из-за кадров с Украины - РИА Новости, 23.04.2025
"Диктатура Зеленского": на Западе пришли в ужас из-за кадров с Украины
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал кадры, на которых украинский военный жалуется на качество врученной ему медали. РИА Новости, 23.04.2025
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чей боуз
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал кадры, на которых украинский военный жалуется на качество врученной ему медали. "Медали, которые диктатура Зеленского раздает украинским ветеранам, разваливаются. Как и страна", — написал он.На кадрах видно, что покрытие медали, врученной украинскому военному, потрескалось и облезло. Украинские военные, попавшие в плен, неоднократно рассказывали о наплевательском отношении киевского режима к солдатам. Так, пленные заявляли, что власти не спешили направлять подмогу, когда их подразделение оказалось в окружении, а также говорили, что "враг относится лучше, чем свои".
https://ria.ru/20250423/merkuris-2012909290.html
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чей боуз, киев, украина, в мире
Чей Боуз, Киев, Украина, В мире
"Диктатура Зеленского": на Западе пришли в ужас из-за кадров с Украины

Журналист Боуз: медали, которые Киев раздает своим ветеранам, разваливаются

Кадр видео, которое опубликовал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети
Кадр видео, которое опубликовал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал кадры, на которых украинский военный жалуется на качество врученной ему медали.
"Медали, которые диктатура Зеленского раздает украинским ветеранам, разваливаются. Как и страна", — написал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ
Вчера, 11:24
На кадрах видно, что покрытие медали, врученной украинскому военному, потрескалось и облезло.
Украинские военные, попавшие в плен, неоднократно рассказывали о наплевательском отношении киевского режима к солдатам. Так, пленные заявляли, что власти не спешили направлять подмогу, когда их подразделение оказалось в окружении, а также говорили, что "враг относится лучше, чем свои".
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