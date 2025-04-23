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Песков высказался о миротворцах на Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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12:31 23.04.2025 (обновлено: 12:33 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012928474.html
Песков высказался о миротворцах на Украине
Песков высказался о миротворцах на Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Песков высказался о миротворцах на Украине
Россия по-прежнему выступает против европейских "миротворцев" на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:31:00+03:00
2025-04-23T12:33:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
киев
сергей лавров
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия по-прежнему выступает против европейских "миротворцев" на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, Россия по-прежнему выступает против, но фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины, то есть это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции РФ относительно присутствия европейских "миротворцев" на территории Украины.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20250404/nato-2009362920.html
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html
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украина, россия, дмитрий песков, киев, сергей лавров, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Песков высказался о миротворцах на Украине

Песков: Россия по-прежнему выступает против миротворцев на Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия по-прежнему выступает против европейских "миротворцев" на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, Россия по-прежнему выступает против, но фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины, то есть это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции РФ относительно присутствия европейских "миротворцев" на территории Украины.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Сийярто прокомментировал вопрос о миротворцах НАТО на Украине
4 апреля, 15:53
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине
21 марта, 19:03
 
УкраинаРоссияДмитрий ПесковКиевСергей ЛавровВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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