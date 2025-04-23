https://ria.ru/20250423/ukraina-2012872328.html

"Не видит смысла": в Раде испугались сигнала Трампа Украине

"Не видит смысла": в Раде испугались сигнала Трампа Украине - РИА Новости, 23.04.2025

"Не видит смысла": в Раде испугались сигнала Трампа Украине

Отказ спецпосланника Стивена Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио от участия во встрече в Лондоне демонстрирует нежелание администрации президента США... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:46:00+03:00

2025-04-23T05:46:00+03:00

2025-04-23T10:48:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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стив уиткофф

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отказ спецпосланника Стивена Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио от участия во встрече в Лондоне демонстрирует нежелание администрации президента США Дональда Трампа учитывать условия Киева, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины", — написал он.По словам парламентария, это не просто дипломатический сигнал, а показатель того, что украинская сторона является недоговороспособной."Кто не договаривается — с тем не договариваются", — написал он.В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля.Позже официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что государственный секретарь США Марко Рубио не будет принимать участия в переговорах в Лондоне по Украине. Вместо этого там будет присутствовать спецпосланник американского президента Кит Келлог.Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Киева. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012870962.html

https://ria.ru/20250422/peregovory-2012842902.html

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в мире, сша, украина, лондон, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, верховная рада украины