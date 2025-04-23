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"Не видит смысла": в Раде испугались сигнала Трампа Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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05:46 23.04.2025 (обновлено: 10:48 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012872328.html
"Не видит смысла": в Раде испугались сигнала Трампа Украине
"Не видит смысла": в Раде испугались сигнала Трампа Украине - РИА Новости, 23.04.2025
"Не видит смысла": в Раде испугались сигнала Трампа Украине
Отказ спецпосланника Стивена Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио от участия во встрече в Лондоне демонстрирует нежелание администрации президента США... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:46:00+03:00
2025-04-23T10:48:00+03:00
в мире
сша
украина
лондон
дональд трамп
марко рубио
стив уиткофф
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отказ спецпосланника Стивена Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио от участия во встрече в Лондоне демонстрирует нежелание администрации президента США Дональда Трампа учитывать условия Киева, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины", — написал он.По словам парламентария, это не просто дипломатический сигнал, а показатель того, что украинская сторона является недоговороспособной."Кто не договаривается — с тем не договариваются", — написал он.В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля.Позже официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что государственный секретарь США Марко Рубио не будет принимать участия в переговорах в Лондоне по Украине. Вместо этого там будет присутствовать спецпосланник американского президента Кит Келлог.Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Киева. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012870962.html
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в мире, сша, украина, лондон, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Лондон, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Верховная Рада Украины
"Не видит смысла": в Раде испугались сигнала Трампа Украине

Депутат Дубинский: США не видят смысла в переговорах на условиях Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отказ спецпосланника Стивена Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио от участия во встрече в Лондоне демонстрирует нежелание администрации президента США Дональда Трампа учитывать условия Киева, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины", — написал он.
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По словам парламентария, это не просто дипломатический сигнал, а показатель того, что украинская сторона является недоговороспособной.
"Кто не договаривается — с тем не договариваются", — написал он.
В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля.
Позже официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что государственный секретарь США Марко Рубио не будет принимать участия в переговорах в Лондоне по Украине. Вместо этого там будет присутствовать спецпосланник американского президента Кит Келлог.
Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Киева. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP
22 апреля, 20:49
 
В миреСШАУкраинаЛондонДональд ТрампМарко РубиоСтив УиткоффВерховная Рада Украины
 
 
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