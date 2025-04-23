https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

В подполье рассказали о новой схеме мобилизации на Украине

В подполье рассказали о новой схеме мобилизации на Украине - РИА Новости, 23.04.2025

В подполье рассказали о новой схеме мобилизации на Украине

Сотрудники украинских ТЦК на оккупированной Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:37:00+03:00

2025-04-23T05:37:00+03:00

2025-04-23T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники украинских ТЦК на оккупированной Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать их в ВСУ, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Сотрудники украинских ТЦК, для задержания и принудительной мобилизации граждан, стали применять новую тактику: они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства. После чего явившегося на подмогу своей семье и детям мужчину задерживают и увозят в военкомат", — сообщил РИА Новости представитель антифашисткого сопротивления.Такая тактика массово применяется сотрудниками ТЦК против жителей оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области, что подтверждается кадрами, снятыми уличными камерами видеонаблюдения, добавил он. Видео с камеры наблюдения, зафиксировавшее нападение сотрудников ТЦК на мать с ребенком и последующее избиение и задержание ими пришедшего на помощь своей семье мужчины передано в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html

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киев, херсонская область , вооруженные силы украины