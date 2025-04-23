Рейтинг@Mail.ru
В подполье рассказали о новой схеме мобилизации на Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 23.04.2025 (обновлено: 06:27 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html
В подполье рассказали о новой схеме мобилизации на Украине
В подполье рассказали о новой схеме мобилизации на Украине - РИА Новости, 23.04.2025
В подполье рассказали о новой схеме мобилизации на Украине
Сотрудники украинских ТЦК на оккупированной Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:37:00+03:00
2025-04-23T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011606560_0:288:764:718_1920x0_80_0_0_a51e7e6b536da4744b65d1f15eba1328.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники украинских ТЦК на оккупированной Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать их в ВСУ, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Сотрудники украинских ТЦК, для задержания и принудительной мобилизации граждан, стали применять новую тактику: они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства. После чего явившегося на подмогу своей семье и детям мужчину задерживают и увозят в военкомат", — сообщил РИА Новости представитель антифашисткого сопротивления.Такая тактика массово применяется сотрудниками ТЦК против жителей оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области, что подтверждается кадрами, снятыми уличными камерами видеонаблюдения, добавил он. Видео с камеры наблюдения, зафиксировавшее нападение сотрудников ТЦК на мать с ребенком и последующее избиение и задержание ими пришедшего на помощь своей семье мужчины передано в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html
киев
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011606560_0:216:764:789_1920x0_80_0_0_f41613fb571e81294ae0d0ef8828ac50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали о новой схеме мобилизации на Украине

Украинские военкомы стали нападать на женщин с детьми, чтобы забрать их мужей

© СоцсетиСотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизовали мужчину, провожавшего ребенка в школу. Кадр видео
Сотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизовали мужчину, провожавшего ребенка в школу. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Соцсети
Сотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизовали мужчину, провожавшего ребенка в школу. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники украинских ТЦК на оккупированной Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать их в ВСУ, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Сотрудники украинских ТЦК, для задержания и принудительной мобилизации граждан, стали применять новую тактику: они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства. После чего явившегося на подмогу своей семье и детям мужчину задерживают и увозят в военкомат", — сообщил РИА Новости представитель антифашисткого сопротивления.
Такая тактика массово применяется сотрудниками ТЦК против жителей оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области, что подтверждается кадрами, снятыми уличными камерами видеонаблюдения, добавил он.
Видео с камеры наблюдения, зафиксировавшее нападение сотрудников ТЦК на мать с ребенком и последующее избиение и задержание ими пришедшего на помощь своей семье мужчины передано в распоряжение агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Очевидец рассказал, как украинские военкомы мобилизовали людей в Угледаре
22 апреля, 04:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала