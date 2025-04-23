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В Британии раскрыли план США по Украине из семи пунктов - РИА Новости, 23.04.2025
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05:26 23.04.2025 (обновлено: 10:28 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012870962.html
В Британии раскрыли план США по Украине из семи пунктов
В Британии раскрыли план США по Украине из семи пунктов - РИА Новости, 23.04.2025
В Британии раскрыли план США по Украине из семи пунктов
США подготовили план прекращения украинского конфликта, состоящий из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева, утверждает британская газета Telegraph. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:26:00+03:00
2025-04-23T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США подготовили план прекращения украинского конфликта, состоящий из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева, утверждает британская газета Telegraph."Предложение предполагает официальное признание США суверенитета России над Крымом и подразумевает фактическое признание других &lt;…&gt; (освобожденных Россией. — Прим. ред.) территорий", — говорится в материале.По данным издания, этот план не включает никаких гарантий безопасности для Киева и предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.Первые пункты касаются немедленного прекращения огня и прямых переговоров между Россией и Украиной, говорится в материале.Американская инициатива также предполагает беспрепятственный доступ Украины к устью Днепра и вывод российских войск из части Херсонской области.По информации газеты, спецпосланник президента США Кит Келлог рассчитывает получить согласие украинской стороны на этот план в среду."Этот план был бы горькой пилюлей для Украины, поскольку она потеряет территории, не получив никаких четких гарантий безопасности со стороны США", — констатирует издание.Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для постсоветской республики. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Как заявил госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля, он надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, но она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.В Кремле не раз объясняли, что новые регионы, вошедшие в состав России, являются ее неотъемлемой частью и обсуждение их принадлежности не обсуждается.
https://ria.ru/20250423/london-2012868013.html
https://ria.ru/20250423/ssha-2012864669.html
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в мире, сша, киев, россия, кит келлог, марко рубио
В мире, США, Киев, Россия, Кит Келлог, Марко Рубио
В Британии раскрыли план США по Украине из семи пунктов

Telegraph: США подготовили план из семи пунктов без гарантий безопасности Киеву

© Getty Images / Libkos/Kostya LiberovУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Libkos/Kostya Liberov
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США подготовили план прекращения украинского конфликта, состоящий из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева, утверждает британская газета Telegraph.
"Предложение предполагает официальное признание США суверенитета России над Крымом и подразумевает фактическое признание других <…> (освобожденных Россией. — Прим. ред.) территорий", — говорится в материале.
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Вчера, 03:39
По данным издания, этот план не включает никаких гарантий безопасности для Киева и предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
Первые пункты касаются немедленного прекращения огня и прямых переговоров между Россией и Украиной, говорится в материале.
Американская инициатива также предполагает беспрепятственный доступ Украины к устью Днепра и вывод российских войск из части Херсонской области.
По информации газеты, спецпосланник президента США Кит Келлог рассчитывает получить согласие украинской стороны на этот план в среду.
"Этот план был бы горькой пилюлей для Украины, поскольку она потеряет территории, не получив никаких четких гарантий безопасности со стороны США", — констатирует издание.
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Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для постсоветской республики. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Как заявил госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля, он надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, но она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
В Кремле не раз объясняли, что новые регионы, вошедшие в состав России, являются ее неотъемлемой частью и обсуждение их принадлежности не обсуждается.
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22 апреля, 23:35
 
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