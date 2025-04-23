В Британии раскрыли план США по Украине из семи пунктов
Telegraph: США подготовили план из семи пунктов без гарантий безопасности Киеву
© Getty Images / Libkos/Kostya LiberovУкраинский военный
© Getty Images / Libkos/Kostya Liberov
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США подготовили план прекращения украинского конфликта, состоящий из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева, утверждает британская газета Telegraph.
"Предложение предполагает официальное признание США суверенитета России над Крымом и подразумевает фактическое признание других <…> (освобожденных Россией. — Прим. ред.) территорий", — говорится в материале.
Первые пункты касаются немедленного прекращения огня и прямых переговоров между Россией и Украиной, говорится в материале.
Американская инициатива также предполагает беспрепятственный доступ Украины к устью Днепра и вывод российских войск из части Херсонской области.
По информации газеты, спецпосланник президента США Кит Келлог рассчитывает получить согласие украинской стороны на этот план в среду.
"Этот план был бы горькой пилюлей для Украины, поскольку она потеряет территории, не получив никаких четких гарантий безопасности со стороны США", — констатирует издание.
Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для постсоветской республики. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Как заявил госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля, он надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, но она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
В Кремле не раз объясняли, что новые регионы, вошедшие в состав России, являются ее неотъемлемой частью и обсуждение их принадлежности не обсуждается.
СМИ рассказали об ультиматуме, который США готовят Украине
22 апреля, 23:35