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Французские военные потребовали объяснений из-за Украины - РИА Новости, 23.04.2025
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04:48 23.04.2025 (обновлено: 05:14 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012869047.html
Французские военные потребовали объяснений из-за Украины
Французские военные потребовали объяснений из-за Украины - РИА Новости, 23.04.2025
Французские военные потребовали объяснений из-за Украины
Отставные солдаты и офицеры французской армии направили в обе палаты парламента письмо с призывом раскрыть данные об участии французских военных в конфликте на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T04:48:00+03:00
2025-04-23T05:14:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отставные солдаты и офицеры французской армии направили в обе палаты парламента письмо с призывом раскрыть данные об участии французских военных в конфликте на Украине, сообщил глава ассоциации Place d'Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадак в эфире Sud Radio.Число подписавших (Письмо — Прим. ред.), большинство из которых являются военнослужащими, сегодня составляет девять тысяч человек", — сказал он, отметив, что армия служит Франции, а "не одному человеку и не режиму".В обращении отставных военных отмечается, что парламент Франции не участвовал в ратификации франко-украинских соглашений о финансовой и военной поддержке Киева, что ставит под сомнение их легитимность."Недавние заявления президента Республики, касающиеся возможного развертывания французских войск, &lt;…&gt; требуют предварительных парламентских дебатов, чтобы гарантировать легитимность такого выбора от имени нации. Это непременное условие законности вмешательства армии", — говорится в обращении.При этом авторы письма указывают на различные сообщения о присутствии на Украине французских военных, что официально не подтверждено. В этой связи они просят добиться официального опубликования всей информации по данному вопросу, а также организовать дебаты с голосованием по поводу возможного вмешательства в украинский конфликт.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей объединения планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента в постсоветской республике страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.
https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей лавров
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров
Французские военные потребовали объяснений из-за Украины

Французские военные потребовали раскрыть информацию об отправке войск на Украину

© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAMФранцузские военные в Кот-д'Ивуаре
Французские военные в Кот-д'Ивуаре - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAM
Французские военные в Кот-д'Ивуаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отставные солдаты и офицеры французской армии направили в обе палаты парламента письмо с призывом раскрыть данные об участии французских военных в конфликте на Украине, сообщил глава ассоциации Place d'Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадак в эфире Sud Radio.
Число подписавших (Письмо — Прим. ред.), большинство из которых являются военнослужащими, сегодня составляет девять тысяч человек", — сказал он, отметив, что армия служит Франции, а "не одному человеку и не режиму".
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В обращении отставных военных отмечается, что парламент Франции не участвовал в ратификации франко-украинских соглашений о финансовой и военной поддержке Киева, что ставит под сомнение их легитимность.
"Недавние заявления президента Республики, касающиеся возможного развертывания французских войск, <…> требуют предварительных парламентских дебатов, чтобы гарантировать легитимность такого выбора от имени нации. Это непременное условие законности вмешательства армии", — говорится в обращении.
При этом авторы письма указывают на различные сообщения о присутствии на Украине французских военных, что официально не подтверждено. В этой связи они просят добиться официального опубликования всей информации по данному вопросу, а также организовать дебаты с голосованием по поводу возможного вмешательства в украинский конфликт.
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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей объединения планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента в постсоветской республике страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.
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