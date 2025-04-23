https://ria.ru/20250423/ukraina-2012869047.html

Французские военные потребовали объяснений из-за Украины

Французские военные потребовали объяснений из-за Украины - РИА Новости, 23.04.2025

Французские военные потребовали объяснений из-за Украины

Отставные солдаты и офицеры французской армии направили в обе палаты парламента письмо с призывом раскрыть данные об участии французских военных в конфликте на... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T04:48:00+03:00

2025-04-23T04:48:00+03:00

2025-04-23T05:14:00+03:00

в мире

украина

франция

россия

эммануэль макрон

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000588458_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ea5287915630c4ca97e64dc1d7a328d0.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отставные солдаты и офицеры французской армии направили в обе палаты парламента письмо с призывом раскрыть данные об участии французских военных в конфликте на Украине, сообщил глава ассоциации Place d'Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадак в эфире Sud Radio.Число подписавших (Письмо — Прим. ред.), большинство из которых являются военнослужащими, сегодня составляет девять тысяч человек", — сказал он, отметив, что армия служит Франции, а "не одному человеку и не режиму".В обращении отставных военных отмечается, что парламент Франции не участвовал в ратификации франко-украинских соглашений о финансовой и военной поддержке Киева, что ставит под сомнение их легитимность."Недавние заявления президента Республики, касающиеся возможного развертывания французских войск, <…> требуют предварительных парламентских дебатов, чтобы гарантировать легитимность такого выбора от имени нации. Это непременное условие законности вмешательства армии", — говорится в обращении.При этом авторы письма указывают на различные сообщения о присутствии на Украине французских военных, что официально не подтверждено. В этой связи они просят добиться официального опубликования всей информации по данному вопросу, а также организовать дебаты с голосованием по поводу возможного вмешательства в украинский конфликт.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей объединения планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента в постсоветской республике страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.

https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html

https://ria.ru/20250417/london-2011922563.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей лавров