https://ria.ru/20250423/ugroza-2012973352.html

Посол России в Вене прокомментировал заявления Запада о "российской угрозе"

Посол России в Вене прокомментировал заявления Запада о "российской угрозе" - РИА Новости, 23.04.2025

Посол России в Вене прокомментировал заявления Запада о "российской угрозе"

Утверждения, что Россия хочет захватить Украину и далее продвигаться в Европу - попытка западных политиков прикрыть собственные проблемы, заявил посол РФ в Вене РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:17:00+03:00

2025-04-23T15:17:00+03:00

2025-04-23T15:17:00+03:00

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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Утверждения, что Россия хочет захватить Украину и далее продвигаться в Европу - попытка западных политиков прикрыть собственные проблемы, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По словам дипломата, "о России постоянно вбрасывают самые дикие слухи". "Угроза с Востока" — излюбленная тема для некоторых политиков. При этом "подобные сказки о "злой России" настолько взяты с потолка, абсурдны и беспочвенны", что Москва считает бессмысленным комментировать каждую из них. "Отмечу лишь, что Россия на всем протяжении истории является миролюбивой страной, пока уважаются её интересы безопасности и права русскоязычного населения, в том числе за рубежом. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу на равных. Также замечу, что подобные утверждения о "российской угрозе" сегодня, что примечательно, исходят исключительно от западных политиков. Таким образом они скрывают свою неспособность справляться с кризисными явлениями в собственных странах. Гораздо проще сказать: "Во всём виновата Россия". Точка!" - отметил Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.

https://ria.ru/20250222/raysner-2000944471.html

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в мире, россия, украина, европа, дмитрий любинский, вена