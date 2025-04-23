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Посол России в Вене прокомментировал заявления Запада о "российской угрозе" - РИА Новости, 23.04.2025
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15:17 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ugroza-2012973352.html
Посол России в Вене прокомментировал заявления Запада о "российской угрозе"
Посол России в Вене прокомментировал заявления Запада о "российской угрозе" - РИА Новости, 23.04.2025
Посол России в Вене прокомментировал заявления Запада о "российской угрозе"
Утверждения, что Россия хочет захватить Украину и далее продвигаться в Европу - попытка западных политиков прикрыть собственные проблемы, заявил посол РФ в Вене РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:17:00+03:00
2025-04-23T15:17:00+03:00
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Утверждения, что Россия хочет захватить Украину и далее продвигаться в Европу - попытка западных политиков прикрыть собственные проблемы, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По словам дипломата, "о России постоянно вбрасывают самые дикие слухи". "Угроза с Востока" — излюбленная тема для некоторых политиков. При этом "подобные сказки о "злой России" настолько взяты с потолка, абсурдны и беспочвенны", что Москва считает бессмысленным комментировать каждую из них. "Отмечу лишь, что Россия на всем протяжении истории является миролюбивой страной, пока уважаются её интересы безопасности и права русскоязычного населения, в том числе за рубежом. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу на равных. Также замечу, что подобные утверждения о "российской угрозе" сегодня, что примечательно, исходят исключительно от западных политиков. Таким образом они скрывают свою неспособность справляться с кризисными явлениями в собственных странах. Гораздо проще сказать: "Во всём виновата Россия". Точка!" - отметил Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.
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в мире, россия, украина, европа, дмитрий любинский, вена
В мире, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Любинский, Вена
Посол России в Вене прокомментировал заявления Запада о "российской угрозе"

Посол Любинский: Запад пытается прикрыть свои проблемы, говоря о России

© Фото : пресс-служба посольства РФ в ВенеПосол РФ в Вене Дмитрий Любинский
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Утверждения, что Россия хочет захватить Украину и далее продвигаться в Европу - попытка западных политиков прикрыть собственные проблемы, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
По словам дипломата, "о России постоянно вбрасывают самые дикие слухи". "Угроза с Востока" — излюбленная тема для некоторых политиков. При этом "подобные сказки о "злой России" настолько взяты с потолка, абсурдны и беспочвенны", что Москва считает бессмысленным комментировать каждую из них.
«
"Отмечу лишь, что Россия на всем протяжении истории является миролюбивой страной, пока уважаются её интересы безопасности и права русскоязычного населения, в том числе за рубежом. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу на равных. Также замечу, что подобные утверждения о "российской угрозе" сегодня, что примечательно, исходят исключительно от западных политиков. Таким образом они скрывают свою неспособность справляться с кризисными явлениями в собственных странах. Гораздо проще сказать: "Во всём виновата Россия". Точка!" - отметил Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В австрийской армии сделали неожиданное заявление о России
22 февраля, 04:42
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаДмитрий ЛюбинскийВена
 
 
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