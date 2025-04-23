https://ria.ru/20250423/udaltsov-2012950833.html

Суд назначил новую лингвистическую экспертизу по делу Удальцова

Суд назначил новую лингвистическую экспертизу по делу Удальцова - РИА Новости, 23.04.2025

Суд назначил новую лингвистическую экспертизу по делу Удальцова

Второй западный окружной военный назначил новую лингвистическую экспертизу по делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма, сообщили... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:52:00+03:00

2025-04-23T13:52:00+03:00

2025-04-23T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Второй западный окружной военный назначил новую лингвистическую экспертизу по делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание отложено до момента готовности назначенной лингвистической экспертизы", - рассказал собеседник агентства. Ранее в ходе заседания защитой и обвинением были представлены результаты двух экспертиз – их выводы разнились. Как уточнил РИА Новости адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский, новой комплексной судебно-лингвистической экспертизой займется ГБУ "Московский исследовательский центр". "Причиной назначения новой экспертизы стал тот факт, что предыдущие две, проведенные в ФСБ и Минюсте, пришли к взаимоисключающим выводам", - пояснил защитник. Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Вину он не признает. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250415/lazareva-2011354594.html

https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012051836.html

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