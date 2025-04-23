Суд назначил новую лингвистическую экспертизу по делу Удальцова
Военный суд назначил новую лингвистическую экспертизу по делу Удальцова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛидер "Левого фронта" Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы
Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Второй западный окружной военный назначил новую лингвистическую экспертизу по делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание отложено до момента готовности назначенной лингвистической экспертизы", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в ходе заседания защитой и обвинением были представлены результаты двух экспертиз – их выводы разнились.
Как уточнил РИА Новости адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский, новой комплексной судебно-лингвистической экспертизой займется ГБУ "Московский исследовательский центр".
"Причиной назначения новой экспертизы стал тот факт, что предыдущие две, проведенные в ФСБ и Минюсте, пришли к взаимоисключающим выводам", - пояснил защитник.
Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Вину он не признает. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества.
Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.
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