https://ria.ru/20250423/tyumen-2012909726.html

"Инфофорум" о суверенитете и кибербезопасности начался в Тюмени

"Инфофорум" о суверенитете и кибербезопасности начался в Тюмени - РИА Новости, 23.04.2025

"Инфофорум" о суверенитете и кибербезопасности начался в Тюмени

Первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень" началась в Тюмени, ключевой темой двух... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:25:00+03:00

2025-04-23T11:25:00+03:00

2025-04-23T11:25:00+03:00

тюменская область

россия

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 23 апр – РИА Новости. Первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень" началась в Тюмени, ключевой темой двух форумных дней станут технологический суверенитет, информационная безопасность и кибербезопасность в условиях цифровой трансформации. "Информационная безопасность – это основа стабильного развития всех сфер нашей жизни. В последние годы наблюдается рост кибератак на компании в России. Я уверен, что наша конференция станет важной площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых практик и налаживания новых партнерств", - заявил на открытии форума губернатор Тюменской области Александр Моор. Моор отметил, что для эффективной борьбы с киберугрозами необходимо, в том числе, повышать цифровую грамотность населения, особенно старшего поколения, обучать детей безопасному и ответственному поведению в интернете с ранних лет. В форуме офлайн участвуют около 400 представителей IT-сферы из регионов Уральского федерального округа, на сайте проекта ведется онлайн-трансляция заседаний и мероприятий, сообщили в пресс-службе департамента информатизации региона. В числе спикеров выступают представители правоохранительных органов, Банка России, Минпросвещения, Минобрнауки РФ, научно-экспертного сообщества и бизнеса.

https://ria.ru/20250421/shkolniki-2012530582.html

https://ria.ru/20250403/sreda-2009095779.html

россия

тюмень

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, тюмень, александр моор