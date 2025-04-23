https://ria.ru/20250423/tyumen-2012909726.html
"Инфофорум" о суверенитете и кибербезопасности начался в Тюмени
"Инфофорум" о суверенитете и кибербезопасности начался в Тюмени - РИА Новости, 23.04.2025
"Инфофорум" о суверенитете и кибербезопасности начался в Тюмени
Первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень" началась в Тюмени, ключевой темой двух... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:25:00+03:00
2025-04-23T11:25:00+03:00
2025-04-23T11:25:00+03:00
тюменская область
россия
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 23 апр – РИА Новости. Первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень" началась в Тюмени, ключевой темой двух форумных дней станут технологический суверенитет, информационная безопасность и кибербезопасность в условиях цифровой трансформации. "Информационная безопасность – это основа стабильного развития всех сфер нашей жизни. В последние годы наблюдается рост кибератак на компании в России. Я уверен, что наша конференция станет важной площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых практик и налаживания новых партнерств", - заявил на открытии форума губернатор Тюменской области Александр Моор. Моор отметил, что для эффективной борьбы с киберугрозами необходимо, в том числе, повышать цифровую грамотность населения, особенно старшего поколения, обучать детей безопасному и ответственному поведению в интернете с ранних лет. В форуме офлайн участвуют около 400 представителей IT-сферы из регионов Уральского федерального округа, на сайте проекта ведется онлайн-трансляция заседаний и мероприятий, сообщили в пресс-службе департамента информатизации региона. В числе спикеров выступают представители правоохранительных органов, Банка России, Минпросвещения, Минобрнауки РФ, научно-экспертного сообщества и бизнеса.
https://ria.ru/20250421/shkolniki-2012530582.html
https://ria.ru/20250403/sreda-2009095779.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тюмень, александр моор
Тюменская область, Россия, Тюмень, Александр Моор
"Инфофорум" о суверенитете и кибербезопасности начался в Тюмени
В Тюмени началась межрегиональная конференция по информационной безопасности
ТЮМЕНЬ, 23 апр – РИА Новости. Первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень" началась в Тюмени, ключевой темой двух форумных дней станут технологический суверенитет, информационная безопасность и кибербезопасность в условиях цифровой трансформации.
"Информационная безопасность – это основа стабильного развития всех сфер нашей жизни. В последние годы наблюдается рост кибератак на компании в России. Я уверен, что наша конференция станет важной площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых практик и налаживания новых партнерств", - заявил на открытии форума губернатор Тюменской области Александр Моор
.
Моор отметил, что для эффективной борьбы с киберугрозами необходимо, в том числе, повышать цифровую грамотность населения, особенно старшего поколения, обучать детей безопасному и ответственному поведению в интернете с ранних лет.
В форуме офлайн участвуют около 400 представителей IT-сферы из регионов Уральского федерального округа, на сайте проекта ведется онлайн-трансляция заседаний и мероприятий, сообщили в пресс-службе департамента информатизации региона. В числе спикеров выступают представители правоохранительных органов, Банка России, Минпросвещения, Минобрнауки РФ, научно-экспертного сообщества и бизнеса.