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Спикер турецкого парламента призвал быть готовыми к землетрясению в стране - РИА Новости, 23.04.2025
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14:37 23.04.2025 (обновлено: 14:38 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/turtsiya-2012962650.html
Спикер турецкого парламента призвал быть готовыми к землетрясению в стране
Спикер турецкого парламента призвал быть готовыми к землетрясению в стране - РИА Новости, 23.04.2025
Спикер турецкого парламента призвал быть готовыми к землетрясению в стране
Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и нацию быть готовыми к землетрясению в Турции, которое уже "на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:37:00+03:00
2025-04-23T14:38:00+03:00
в мире
стамбул
турция
нуман куртулмуш
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и нацию быть готовыми к землетрясению в Турции, которое уже "на пороге", его слова приводит госагентство Anadolu.Ранее турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось". По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. &quot;Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями&quot;, - сказал Куртулмуша.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
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в мире, стамбул, турция, нуман куртулмуш
В мире, Стамбул, Турция, Нуман Куртулмуш
Спикер турецкого парламента призвал быть готовыми к землетрясению в стране

Спикер парламента Турции Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к землетрясению

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и нацию быть готовыми к землетрясению в Турции, которое уже "на пороге", его слова приводит госагентство Anadolu.
Ранее турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось". По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье.
«

"Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями", - сказал Куртулмуша.

Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле
Вчера, 13:58
 
В миреСтамбулТурцияНуман Куртулмуш
 
 
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