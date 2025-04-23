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Спикер турецкого парламента призвал быть готовыми к землетрясению в стране
Спикер турецкого парламента призвал быть готовыми к землетрясению в стране - РИА Новости, 23.04.2025
Спикер турецкого парламента призвал быть готовыми к землетрясению в стране
Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и нацию быть готовыми к землетрясению в Турции, которое уже "на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:37:00+03:00
2025-04-23T14:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и нацию быть готовыми к землетрясению в Турции, которое уже "на пороге", его слова приводит госагентство Anadolu.Ранее турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось". По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. "Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями", - сказал Куртулмуша.
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в мире, стамбул, турция, нуман куртулмуш
В мире, Стамбул, Турция, Нуман Куртулмуш
Спикер турецкого парламента призвал быть готовыми к землетрясению в стране
Спикер парламента Турции Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к землетрясению