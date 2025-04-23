Путин направил на церемонию прощания с Церетели траурный венок
Путин направил на церемонию прощания с художником Церетели траурный венок
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания с народным художником РФ Зурабом Церетели траурный венок, передает корреспондент РИА Новости.
Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти - остановка сердца. Церемония прощания проходит в среду в храме Христа Спасителя.
Биография Зураба Церетели
22 апреля, 12:17
"От президента Российской Федерации", - написано на ленте венка.
Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, а похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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