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Путин направил на церемонию прощания с Церетели траурный венок - РИА Новости, 23.04.2025
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12:03 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/tsereteli-2012919706.html
Путин направил на церемонию прощания с Церетели траурный венок
Путин направил на церемонию прощания с Церетели траурный венок - РИА Новости, 23.04.2025
Путин направил на церемонию прощания с Церетели траурный венок
Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания с народным художником РФ Зурабом Церетели траурный венок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:03:00+03:00
2025-04-23T12:03:00+03:00
россия
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зураб церетели
владимир путин
российская академия художеств
умер зураб церетели
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания с народным художником РФ Зурабом Церетели траурный венок, передает корреспондент РИА Новости. Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти - остановка сердца. Церемония прощания проходит в среду в храме Христа Спасителя. "От президента Российской Федерации", - написано на ленте венка. Траурные венки также направили администрация президента России, правительство Москвы, министерство культуры РФ, Союз художников России, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие. Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, а похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012740696.html
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россия, москва, тбилиси, зураб церетели, владимир путин, российская академия художеств, умер зураб церетели
Россия, Москва, Тбилиси, Зураб Церетели, Владимир Путин, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели
Путин направил на церемонию прощания с Церетели траурный венок

Путин направил на церемонию прощания с художником Церетели траурный венок

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания с народным художником РФ Зурабом Церетели траурный венок, передает корреспондент РИА Новости.
Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти - остановка сердца. Церемония прощания проходит в среду в храме Христа Спасителя.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
22 апреля, 12:17
"От президента Российской Федерации", - написано на ленте венка.
Траурные венки также направили администрация президента России, правительство Москвы, министерство культуры РФ, Союз художников России, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.
Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, а похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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22 апреля, 14:49
 
РоссияМоскваТбилисиЗураб ЦеретелиВладимир ПутинРоссийская академия художествУмер Зураб Церетели
 
 
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