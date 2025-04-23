https://ria.ru/20250423/tsereteli-2012919706.html

Путин направил на церемонию прощания с Церетели траурный венок

Путин направил на церемонию прощания с Церетели траурный венок - РИА Новости, 23.04.2025

Путин направил на церемонию прощания с Церетели траурный венок

Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания с народным художником РФ Зурабом Церетели траурный венок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:03:00+03:00

2025-04-23T12:03:00+03:00

2025-04-23T12:03:00+03:00

россия

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российская академия художеств

умер зураб церетели

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания с народным художником РФ Зурабом Церетели траурный венок, передает корреспондент РИА Новости. Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти - остановка сердца. Церемония прощания проходит в среду в храме Христа Спасителя. "От президента Российской Федерации", - написано на ленте венка. Траурные венки также направили администрация президента России, правительство Москвы, министерство культуры РФ, Союз художников России, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие. Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, а похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012740696.html

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