https://ria.ru/20250423/tsentr-2012925290.html

Военные группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

Военные группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 23.04.2025

Военные группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ поражение у восьми населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:19:00+03:00

2025-04-23T12:19:00+03:00

2025-04-23T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ поражение у восьми населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Муравка, Алексеевка, Гришино, Димитров, Зверево и Новопавловка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, россия, украина