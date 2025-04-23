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Военные группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 23.04.2025
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12:19 23.04.2025 (обновлено: 12:36 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/tsentr-2012925290.html
Военные группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Военные группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 23.04.2025
Военные группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ поражение у восьми населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:19:00+03:00
2025-04-23T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ поражение у восьми населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Муравка, Алексеевка, Гришино, Димитров, Зверево и Новопавловка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Военные группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 370 военных в зоне действия группировки "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ поражение у восьми населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Муравка, Алексеевка, Гришино, Димитров, Зверево и Новопавловка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
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