https://ria.ru/20250423/trevoga-2012862841.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.04.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T01:16:00+03:00

2025-04-23T01:16:00+03:00

2025-04-23T01:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

черниговская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Киеве начал звучать в 01.08 мск среды.Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250423/obstrel-2012859527.html

киев

россия

черниговская область

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киев, россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины