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Украина потеряла Крым давно, это не является темой обсуждения, заявил Трамп - РИА Новости, 23.04.2025
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19:08 23.04.2025 (обновлено: 20:22 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html
Украина потеряла Крым давно, это не является темой обсуждения, заявил Трамп
Украина потеряла Крым давно, это не является темой обсуждения, заявил Трамп - РИА Новости, 23.04.2025
Украина потеряла Крым давно, это не является темой обсуждения, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:08:00+03:00
2025-04-23T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта."Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма, здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией", — отметил американский лидер. Президент также отреагировал на претензии Зеленского относительно статуса Крыма, задавшись вопросом: "Если политику так нужен российский полуостров, то почему Киев не сражался за него 11 лет назад?" Трамп подчеркнул, что для Украины он был потерян годы назад и сейчас это не является темой для обсуждений.По его словам, ситуация на Украине плачевна, глава киевского режима должен заключить мир либо потерять всю страну уже через три года.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.The Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
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сша
лондон
украина
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сша, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, лондон, украина, в мире
США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, Лондон, Украина, В мире
Украина потеряла Крым давно, это не является темой обсуждения, заявил Трамп

Трамп раскритиковал отказ Зеленского признавать Крым российским

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
Скриншот поста президента США Дональда Трампа в социальной сети
Скриншот поста президента США Дональда Трампа в социальной сети - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Скриншот поста президента США Дональда Трампа в социальной сети
"Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма, здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией", — отметил американский лидер.
Президент также отреагировал на претензии Зеленского относительно статуса Крыма, задавшись вопросом: "Если политику так нужен российский полуостров, то почему Киев не сражался за него 11 лет назад?" Трамп подчеркнул, что для Украины он был потерян годы назад и сейчас это не является темой для обсуждений.
По его словам, ситуация на Украине плачевна, глава киевского режима должен заключить мир либо потерять всю страну уже через три года.
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Вчера, 11:41
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.
После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
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WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость
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По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
The Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
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СШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарко РубиоЛондонУкраинаВ мире
 
 
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